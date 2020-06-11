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Знаете ли Вы: Первый хоккеист, набравший 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, кто из игроков Украинской хоккейной лиги отличился уникальным достижением и стал первым хоккеистом, набравшим 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ?

Таким достижением в матче регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч между «Днепром» и «Донбассом», который состоялся 25 января, отметился форвард дончанИлья Коренчук. Его шайба на 49-й минуте матча стала не только победной для дончан, но и помогла белорусскому форварду перешагнуть отметку в 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ.

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Сезон 2016/17 форвард провёл в «Кременчуке» (39 матчей, 27+29 очков, +30), после чего перешёл в «Донбасс». За дончан белорусский хоккеист сыграл 110 матчей, набрав 161 (68+93) очков.

Общая статистика Коренчука в регулярных чемпионатах – 149 матчей, 95 шайб и 122 результативные передачи. 18 шайб Коренчука становились победными, из них 11 – в первом сезоне УХЛ, когда нападающий выступал в «Кременчуке».

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Знаете ли Вы: Первый хоккеист, набравший 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ

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Источник: uhl.ua
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