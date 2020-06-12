Джефф Картер перенес операцию на мышцах кора

Форвард “Лос-Анджелеса” Джефф Картер

Джефф Картер должен успеть восстановиться к тренировочному лагерю “Лос-Анджелес Кингз” после операции на мышцах кора, которую форвард перенес в четверг.

Дата начала следующего сезона пока не определена.

Если бы чемпионат возобновился матчами регулярного сезона, Картер не смог бы принять в них участие. “Кингз” (29-35-6) заняли 14-е место в Западной конференции, набрав 45,7% очков. Они стали одной из семи команд, которые не вошли в число участников квалификационного этапа Кубка Стэнли. В нем примут участие 24 команды: четыре лучшие команды каждой конференции проведут круговой турнир для определения посева в плей-офф, а остальные 16 проведут серии до трех побед.

Картер пропустил последние 10 матчей “Лос-Анджелеса” перед 12 марта, когда сезон в НХЛ был поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. В 60 матчах чемпионата 35-летний форвард набрал 27 (17+10) очков.

“Сложности заключаются в том, что ему нужно ездить на приемы к специалисту, чтобы получить дальнейший диагноз, но сейчас это невозможно, – говорил 6 мая генеральный менеджер “Кингз” Роб Блэйк. – Он продолжает проходить реабилитацию дома. На льду он не занимался, но я не думаю, что он сможет играть, даже если чемпионат возобновится в ближайшие пару месяцев”.