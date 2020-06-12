Гюнцель надеется сыграть с “Монреалем”

Форвард “Питтсбурга” Джек Гюнцель

Нападающий “Питтсбург Пингвинз” Джейк Гюнцель надеется сыграть в квалификационной серии Кубка Стэнли против “Монреаль Канадиенс”.

В среду 25-летний форвард сказал, что несколько недель назад начал ледовые занятия, а во вторник принял участие в добровольной тренировке в UPMC Lemieux Sports Complex в рамках второго этапа Плана возобновления сезона. Гюнцель не играл с 31 декабря, когда перенес операцию на плече.

“Каждый день, день за днем, я подтягиваюсь к нужному уровню, – сказал Гюнцель. – С каждым днем я становлюсь лучше. Соблюдаю протокол и делаю, что должен. Если мы начнем играть, то, будем надеяться, я буду готов к тому моменту”.

Дата начала квалификации в плей-офф не определена. Третий этап, на котором начнут работу тренировочные лагеря, стартует не ранее 10 июля.

Также во вторник тренировались нападающий Сидни Кросби, вратарь Кейси Десмит и защитники [l]Брайан Дюмулин[/l] и Джон Марино.

“Приятно вернуться на лед и повидаться с ребятами, – сказал Гюнтцель. – Мы так давно друг с другом не виделись и не выходили на лед, не зная, что будет происходить. Так что вернуться на арену и покататься с некоторыми ребятами было здорово. Конечно, все хотят играть в хоккей. Но мы все равно рады происходящему”.

Ожидалось, что Гюнтцель пропустит четыре-шесть месяцев после операции на плече, то есть изначально в этом сезоне он сыграть был не должен. Но 12 марта из-за пандемии коронавируса в чемпионате НХЛ была поставлена пауза, а 25 марта во время конференц-звонка генеральный менеджер Джим Рутерфорд сообщил, что Гюнтцель может сыграть после возобновления сезона.

27 мая Рутерфорд заявил, что сохраняет оптимизм относительно шансов Гюнтцеля сыграть в чемпионате.

“Я могу извлечь из этого пользу, – сказал Гюнтцель. – Не совсем уверен, что бы произошло, если сезон шел своим чередом. Так что эти два-три месяца паузы могут сыграть в мою пользу. Если я восстановлюсь и буду чувствовать себя хорошо, будет здорово сыграть. Но сейчас я иду день за днем и чувствую, что с каждым днем чувствую себя лучше. Посмотрим, что произойдет”.

Если Гюнтцель сможет сыграть против “Монреаля”, то, скорее всего, будет действовать на левом краю звена с Кросби. Тогда, видимо, форвард Джейсон Зукер передвинется на левый край второго звена с Евгением Малкиным.

В 15 матчах за “Питтсбург” после обмена из “Миннесоты” 10 февраля Закер набрал 12 (6+6) очков. Всего в 39 матчах чемпионата он набрал 43 (20+23) балла.

Конор Шири, приобретенный из “Баффало Сэйбрз” 24 февраля, может сыграть на правом краю тройки с Кросби и Гюнтцелем. Если это произойдет, тогда “Пингвинз” возродят тройку, которую иногда использовали на пути к Кубку Стэнли 2017 года.

“Я об этом думал, – сказал Гюнтцель. – Это было бы здорово, потому что мы друг друга очень хорошо чувствуем. Мы знаем, кто как играет. Так что если у нас будет возможность, то мы можем снова найти взаимопонимание. Надеюсь, что на втором и третьем этапах возобновления сезона нам удастся это сделать, тогда у нас будет шанс еще на одно чемпионство”.

Гюнтцель сказал, что когда получил травму плеча, сразу понял, что что-то не так. Повреждение было получено 30 декабря на седьмой минуте третьего периода матча с “Оттава Сенаторз” (5:2), когда сразу после забитого гола он врезался в борт.

Он сказал, что возвращение в игру сразу в серии до трех побед может быть непростым с физической и психологической точек зрения. Он не играл уже более пяти месяцев, и сказал, что не знает, будет ли в нем нерешительность во время матчей.

“Пока об этом не могу думать, – сказал он. – Я еще никогда не бывал в такой ситуации. Возможно, так и будет. Не знаю. Сейчас об этом тяжело думать. Сложно прогнозировать, что будет приходить мне в голову во время игры. Надеюсь, что ничего такого не будет, но точно сказать нельзя пока не настанет время”.