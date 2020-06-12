Игрок «Бостона» сдал положительный тест на известный вирус

Пресс-служба победителя регулярного чемпионата НХЛ «Бостона» сообщает, что один из хоккеистов «Бостона» сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Имя игрока не разглашается.

Хоккеист после этого сдал еще два теста, которые показали отрицательный результат. Болезнь протекает бессимптомно. Остальные игроки американского клуба здоровы и готовы к возобновлению сезона.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершен из-за пандемии. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

Источник: официальный сайт«Бостона»