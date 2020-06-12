«Киевские Лавры» выиграли первый финальный матч чемпионата АХЛ среди любителей

Сегодня, 11 июня, в первом финальном поединке чемпионатаАХЛ среди любителей в бою за чемпионский титул сошлись «Киевские Лавры» и «Спарта». Отметим, что финальная серия пройдёт до двух побед одной из команд.

Поединок команды начали на скоростях, активно атакуя ворота противников и не давая оппонентам отличиться в своих воротах. Однако, первой открыть счёт смогла «Спарта» – красивую сольную контратаку реализовал Мельников. Ещё до экватора первого периода та же «Спарта» смогла увеличить отрыв в счете, благодаря точному броску Слюсаря, сделав неплохой задел на победу.

Сравнять счёт «Лавры» смогли ещё до конца первой двадцатиминутки – сначала шайбу в ворота противников отправил Макаров, а второй гол забил Исаев.

Во втором периоде команды, хоть и атаковали ворота совершенно на равных, однако реализовать свои моменты удавалось только «Киевским Лаврам» – по разу отличились Победоносцев и Шафаренко, сделав счёт 4:2 в свою пользу.

В третьем периоде «Лавры» только увеличивали счёт на табло, забив до конца поединка ещё 4 шайбы. Как бы не старалась «Спарта» отыграться, однако ещё раз отличиться в воротах противника у них так и не получилось.

Таким образом, «Киевские Лавры» выиграли первый матч финальной серии чемпионата АХЛ среди любителей в сезоне 2019/20.