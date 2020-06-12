«Нефтяник» – «Донбасс»: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

В субботу, 13 июня, нателеканале XSPORTбудет показан очередной эпизод «Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2011/12 против «Нефтяника» из Альметьевска. Этим матчем дончане поставили точку в серии с «Нефтяником» – подопечные Александра Куликова завоевали путевку в полуфинал плей-офф ВХЛ, записав в актив шестую викторию кряду в решающих матчах сезона.

Смотреть поединок можно будет на сайте XSPORT.ua, а также вэфире телеканала XSPORT. Начало – в 16:30.

Составы на игру:

«Нефтяник»:Галимов. Крутов – Сумин, Корнилов – Кочуров – Шангараев, Серебряков – Ермолаев, Черных – Демидов – Щербина, Гатауллин – Костюхин, Калимуллин – Яруллин – Исмайлов, Лемешевский – Карп, Барабанов – Егоров – Мансуров.

«Донбасс»:Горячевских. Егин – Дыдыкин, Кочетков – Боровков – Варламов, Люткевич – Малевич, Пискунов – Белухин – Журун, Селезнев – Есипов, Матерухин – Шафаренко – Доника, Исаенко – Хульт – Васильев.