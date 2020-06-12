Олег Петров: «Я влюбился в Соню с первого взгляда»

В воскресенье, 7 июня, голкипер херсонского«Днепра» и национальной сборной УкраиныОлег Петровсыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицейСоней Кей.В интервью голкипер рассказал историю любви молодожёнов, а также о том, когда решил сделать предложение своей второй половинке.

— Расскажи историю вашего знакомства с Соней? Что тебя в ней зацепило?





— Мы познакомились на вечеринке у друзей. Я подошел к ней, мы разговорились и нашли общие темы. Я влюбился в Соню с первого взгляда.

— Знакомясь с Соней, ты знал, что она известная певица?



— Да, конечно. К тому же у меня в плейлисте были её песни.

— Очень долгое время вы держали в тайне свои отношения. Почему приняли такое решение?



— Потому что, счастье любит тишину.

— Как развивались ваши отношения, учитывая то, что ты находился в Херсоне? Часто приезжали друг к другу?



— Наши отношения развивались очень стремительно и мы постоянно приезжали друг к другу – то я в Киев, то она в Херсон.

— Как ты относишься к публичности Сони и к её творчеству?

— К этому лично я отношусь очень положительно, всегда поддерживаю её и готов также делать и в дальнейшем. Конечно, могу и пару слов конструктивной критики сказать.

— А как твоя вторая половинка относиться к хоккею, ведь это достаточно травмоопасный вид спорта? Что говорит перед матчами?



— По ходу сезона она присутствовала на многих моих матчах и всегда поддерживаламеня, болела на трибунахи очень переживала. А перед играми она всегда желает только победы и очень верит в меня.

— В интервью твоя супруга говорила, что ты присутствовал на записи одной из её песен. Что чувствовал тогда? Каким был сам процесс записи?



— Это было тогда, когда она записывала песню «Поринай», которую посвятила мне. Мне было очень интересно наблюдать за процессом, ведь это был первый раз, когда я присутствовал на записи.

— В какой момент ты понял, что хочешь жениться на своей второй половинке? Как ты делал предложение?



— Спустя 5 месяцев наших отношений я понял, что не могу жить без неё и принял решение сделать ей предложение. Мы приехали к родителям Сони в Черновцы и, стоя на колене, я попросил у них благословение и руку их дочери.

— Можешь выделить качества Сони, которые тебе в ней нравятся больше всего? Почему?



— Признаться честно, в Соне мне нравится абсолютно всё.

— Вы с Соней хотели большое торжество, но скоропостижный уход из жизни отца твоей невесты изменил планы. Как в итоге прошла свадьба?



— Свадьбы, как таковой не было. Мы просто расписались, одели кольца друг другу, поцеловались и пошли ужинать вместе с родными. Не было никаких развлекательных программ, музыки, шоу и ведущих.

— Карантин немного поменял планы на это лето. Как в итоге планируете провести свадебное путешествие?



— Мы пока ещё в раздумьях. Выбираем варианты отдыха на море за границей или в Украине. Это будет зависеть от открытия границ и ослабления карантина.

Напомним, что ранее действующие одноклубникиОлега Петрова, а также экс-игроки херсонской команды, присоединились к поздравлениям изаписали новой семье трогательное видео-обращение.

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Источник: www.segodnya.ua