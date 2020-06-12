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Хоккей

Пастрняк повторил рекорд Яромира Ягра

Николай ПисаревНет комментариев
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Нападающий «Бостона»Давид Пастрнякв четвертый раз подряд стал обладателем приза «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку года в Чехии. Таким образом, он повторил достижение Яромира Ягра, который удостаивался приза четыре раза подряд (с 2005 по 2008 год).

Всего Ягр признавался лучшим игроков страны 12 раз, что является рекордом. Второе место в голосовании занял форвард «Чикаго» Доминик Кубалик, замкнул тройку нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек.

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Отметим, что минувшем регулярном чемпионате НХЛ 24-летний Пастрняк набрал 95 (48+47) очков в 70 играх. Он разделил победу в гонке снайперов с Александром Овечкиным.

Источник:Hokej.cz

Источник: uhl.ua
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