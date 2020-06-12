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«Вашингтон» приступит к тренировкам 11 июня

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз» сообщает, что команда приступит к тренировкам 11 июня. Также в сообщении говорится, что тренировки будут проходить на добровольной основе.

Ранее руководство НХЛ разрешило командам возобновить ледовые тренировки небольшими группами. На лед уже успели выйти игроки«Питтсбурга»,«Айлендерс» и«Эдмонтон».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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«Вашингтон» определит свою позицию в первом раунде плей-офф, сыграв в группе с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз».

Источник: официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

Источник: uhl.ua
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