У Картера Хаттона были проблемы со зрением

Картер Хаттон

Вратарь “Баффало Сэйбрз” Картер Хаттон заявил, что в следующем сезоне ожидает улучшения своей игры после того, как посреди этого чемпионата ему были диагностированы проблемы со зрением.

34-летнему вратарю была поставлена недостаточность конвергенции, из-за которой его левый глаз двигался медленнее, чем правый, что влияло на способность следить за шайбой. Об этом в понедельник сообщил The Buffalo News.

“Лечение стало привычной частью моей жизни, – сказал он. – Я делаю много глазных упражнений, чтобы стать лучше. В какой-то момент было, конечно, сложно. Но сейчас я научился многим способам улучшать этот компонент и делать глаз сильнее. Мы не были уверены, в чем была проблема. Я с этим справлялся по ходу всего сезона”.

В 31 матче (30 в старте) своего второго сезона в “Баффало” Хаттон сыграл 12-14-4 при 3,18 в среднем пропущенных гола и 89,8% сэйвов. В период с 24 октября по 30 января он сыграл 0-8-4 при 4,04 пропущенных гола и 87,2 процента отраженных бросков. Он сказал, что диагноз был поставлен в ноябре, а с середины января его зрение “стало значительно улучшаться”.

Хаттон, у которого остался один год трехлетнего контракта, заиграл лучше в феврале и марте. В 12 матчах до того, как 12 марта сезон был поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса, он сыграл 6-6-0 при 3,07 в среднем пропущенных гола и 90,2 процента сэйвов. Он сказал, что несмотря на выздоровление, он продолжит заниматься тренировкой глаз.

“Я снова буду делать то, что мне удается лучше всего, – сказал Хаттон. – Я играю в лиге уже долгое время. Я не забыл как играть. У меня был непростой этап, но я оставляю его позади”.

“Баффало” (30-31-8, 49,3% набранных очков) в девятый раз подряд не попал в число участников плей-офф Кубка Стэнли. Это самая длительная действующая засуха в НХЛ. “Сэйбрз” не вошли в число 24 команд, которые примут участие в квалификационном раунде или групповом турнире для определения посева в рамках Плана возобновления сезона, объявленного лигой 26 мая.