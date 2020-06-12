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Хоккей

Знаете ли Вы: Украинские хоккеистки в программе «СуперИнтуиция» на Новом канале

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что украинские хоккеистки из столичного клуба«Украиночка» ЭлениЭлизабет Алиповыпопробовали себя в новом амплуа и приняли участие в съёмках проекта«СуперИнтуиция»на Новом канале?

Гостями программы и людьми, чьей задачей было угадать, чем именно занимаются близняшки, сталиИракли МакацарияиДаниэль Салем. Хоккеистки пообщались с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказали о том, как они попали на съемки проекта, а также о том, какие эмоции остались после участия в программе:

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—Какие остались эмоции после эфира?

Элен:Эмоции остались только положительные, нам понравилось принимать участие в этом шоу. Мы побывали, так сказать, за кулисами шоу, увидели изнутри как снимается телепрограмма совершенно с другого ракурса.

Элизабет:Было непривычно и в то же время необычно. Очень интересно было наблюдать, как ведут себя между собой другие девочки близняшки.

Полное видео выпуска программы «СуперИнтуиция» с участием ЭлениЭлизабет Алиповых:

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Источник: uhl.ua
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