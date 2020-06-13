Даты проведения матчей 1/16 финала хоккейной Лиги чемпионов

Пресс-служба хоккейной Лиги чемпионов опубликовала точные даты проведения первых и ответных матчей 1/16 финала турнира. Единственным примечанием для проведения игр является то, что пандемия коронавируса не внесет в него свои коррективы.
Первые игры (время начала– киевское)
6 октября
19:00 «Неман» – «Фрелунда»
19:00 «Спарта Прага» – «Лукко»
19:00 «Таппара» – «Ред Булл Зальцбург»
19:00 «Шеллефтео» – «Цуг»
20:00 «Айсберен Берлин» – «Лулео»
20:45 «Женева-Серветт» – «Штраубинг»
21:20 «Вена Кэпиталз» – «Давос»
21:30 «Ольборг» – «Карпят»
21:30 «Кардифф» – «Ферьестад»
7 октября
19:00 «Юность» – «Тршинец»
19:00 «Либерец» – «Тыхы»
19:00 «Ильвес» – «Ред Булл Мюнхен»
19:00 «Ставангер» – «Регле»
21:00 «Гренобль» – «Адлер Маннгейм»
21:20 «Больцано» – «Биль»
21:30 «Сендерюйске» – «Цюрих»
Ответные матчи
13 октября
18:00 «Тршинец» – «Юность»
19:00 «Ферьестад» – «Кардифф»
19:00 «Регле» – «Ставангер»
19:00 «Лулео» – «Айсберен Берлин»
20:00 «Штраубинг» – «Женева-Серветт»
20:00 «Ред Булл Мюнхен» – «Ильвес»
20:30 «Тыхы» – «Либерец»
20:45 «Цюрих» – «Сендерюйске»
20:45 «Цуг» – «Шеллефтео»
21:20 «Ред Булл Зальцбург» – «Таппара»
14 октября
19:00 «Лукко» – «Спарта Прага»
19:00 «Карпят» – «Ольборг»
19:00 «Фрелунда» – «Неман»
20:45 «Биль» – «Больцано»
20:45 «Давос» – «Вена Кэпиталз»
21:00 «Адлер Маннгейм» – «Гренобль»
Сетка плей-офф Лиги чемпионов-2020/21была сформирована вплоть до финала. В этом году турнирпройдет в измененном формате.
Источник: сайт XSPORT