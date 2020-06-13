Даты проведения матчей 1/16 финала хоккейной Лиги чемпионов

Пресс-служба хоккейной Лиги чемпионов опубликовала точные даты проведения первых и ответных матчей 1/16 финала турнира. Единственным примечанием для проведения игр является то, что пандемия коронавируса не внесет в него свои коррективы.

Первые игры (время начала– киевское)

6 октября

19:00 «Неман» – «Фрелунда»

19:00 «Спарта Прага» – «Лукко»

19:00 «Таппара» – «Ред Булл Зальцбург»

19:00 «Шеллефтео» – «Цуг»

20:00 «Айсберен Берлин» – «Лулео»

20:45 «Женева-Серветт» – «Штраубинг»

21:20 «Вена Кэпиталз» – «Давос»

21:30 «Ольборг» – «Карпят»

21:30 «Кардифф» – «Ферьестад»

7 октября

19:00 «Юность» – «Тршинец»

19:00 «Либерец» – «Тыхы»

19:00 «Ильвес» – «Ред Булл Мюнхен»

19:00 «Ставангер» – «Регле»

21:00 «Гренобль» – «Адлер Маннгейм»

21:20 «Больцано» – «Биль»

21:30 «Сендерюйске» – «Цюрих»

Ответные матчи



13 октября

18:00 «Тршинец» – «Юность»

19:00 «Ферьестад» – «Кардифф»

19:00 «Регле» – «Ставангер»

19:00 «Лулео» – «Айсберен Берлин»

20:00 «Штраубинг» – «Женева-Серветт»

20:00 «Ред Булл Мюнхен» – «Ильвес»

20:30 «Тыхы» – «Либерец»

20:45 «Цюрих» – «Сендерюйске»

20:45 «Цуг» – «Шеллефтео»

21:20 «Ред Булл Зальцбург» – «Таппара»

14 октября

19:00 «Лукко» – «Спарта Прага»

19:00 «Карпят» – «Ольборг»

19:00 «Фрелунда» – «Неман»

20:45 «Биль» – «Больцано»

20:45 «Давос» – «Вена Кэпиталз»

21:00 «Адлер Маннгейм» – «Гренобль»

Сетка плей-офф Лиги чемпионов-2020/21была сформирована вплоть до финала. В этом году турнирпройдет в измененном формате.

Источник: сайт XSPORT