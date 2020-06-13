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НХЛ назвала лучших вратарей, который сыграют в плей-офф Кубка Стэнли-2020

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба НХЛ составила топ-16 лучших голкиперов, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2020.

Возглавил рейтинг голкипер «Бостон» Туукка Раск. Вторым стал Андрей Василевский из «Тампы», тройку замкнул вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк. На четвертом месте оказался Джордан Биннингтон из «Сент-Луис», на пятом – Бен Бишоп из «Далласа».

НХЛ назвала лучших вратарей, который сыграют в плей-офф Кубка Стэнли-2020

Нынешний сезон возобновится сразу сплей-офф. Команды сыграют вновом формате сучастием 24 клубов вдвух городах. В плей-офф не попали «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

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Источник: официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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