НХЛ назвала лучших вратарей, который сыграют в плей-офф Кубка Стэнли-2020

Пресс-служба НХЛ составила топ-16 лучших голкиперов, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2020.

Возглавил рейтинг голкипер «Бостон» Туукка Раск. Вторым стал Андрей Василевский из «Тампы», тройку замкнул вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк. На четвертом месте оказался Джордан Биннингтон из «Сент-Луис», на пятом – Бен Бишоп из «Далласа».

Нынешний сезон возобновится сразу сплей-офф. Команды сыграют вновом формате сучастием 24 клубов вдвух городах. В плей-офф не попали «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

Источник: официальный сайт НХЛ