Ровно 11 лет назад украинец Федотенко выиграл свой второй Кубок Стэнли

Ровно 11 лет назад, 12 июня 2009 года, состоялся седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли-2009, в котором«Питтсбург»со счетом 2:1 благодаря дублю канадцаМаксима Тальбообыграл«Детройт»и в третий раз в истории стал чемпионом.

В том составе «пингвинов» выступал и украинский нападающийРуслан Федотенко. В седьмом матче украинец сыграл более 16-ти минут, но очков не набрал. Всего же в плей-офф сезона-2008/09 Федотенко записал на свой счет 14 (7+7) очков, из которых 3 (1+2) в финальной серии против действующего на тот момент чемпиона.

Завоевание Кубка Стэнли в 2009 году стало только началом пути династии «Питтсбурга», главными звездами которой были вратарьМарк-Андре Флери, защитникКристофер Летанги нападающиеСидни КросбииЕвгений Малкин. Тогда с этим костяком «Пингвинс» уже проиграли финал «Детройту» в 2008-м, а в будущем выиграют еще два Кубка Стэнли – в 2016 и 2017 годах.

Источник: сайт XSPORT