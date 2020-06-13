Стало известно, когда НХЛ определится с городами, в которых будет доигран сезон

22июня НХЛ назовет два города, вкоторых пройдут оставшиеся матчи сезона-2019/20, а также дату возобновления чемпионата.

Фаворитом среди десяти городов является Лас-Вегас. Сеть отелей MGM Resorts International планирует неоткрывать некоторые гостиницы для обычных посетителей, чтобы использовать комплексы для базирования команд после 1июля.

Нынешний сезон возобновится сразу сплей-офф. Команды сыграют вновом формате сучастием 24 клубов вдвух городах. НХЛ разрешила клубам с8июня открыть базы для проведения тренировок небольшими группами. С10июля откроются тренировочные лагеря.

Источник: Las Vegas Review-Journal