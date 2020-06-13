Всеволод Толстушко: «УХЛ хочет выявить чемпиона по спортивному принципу, и я поддерживаю эту инициативу»

Защитник«Кременчука»Всеволод Толстушкопообщался с клубной пресс-службой и рассказал о том, как проходит его межсезонье, а также о планах на будущий плей-офф и старт будущего сезона.

—Вы верили, что способны прервать чемпионскую серию «Донбасса»?

—Да.Мы серьезно готовились к плей-офф.Настраивались бороться за титул, пока нам не сказали, что мы свободны и должны отправиться на карантин по домам.До последнего надеялись, что пандемия обойдет нас стороной, и мы успеем доиграть.

—Как проходит самоизоляция?

—Сначала было трудно.Сейчас уже наладил график, выхожу тренироваться.Я даже дважды выходил на лед – на ВДНХ в Киеве уже работает арена.Признаться, первый раз было как-то необычно, но я быстро втянулся.Компанию мне составили партнеры – Алексей Ворона и Кирилл Фроленко.

Честно говоря, с этой пандемией я уже сам не знаю, чего именно жду.В первую очередь жду прекращения всего этого безумия и возвращения к нормальной жизни.Точно скажу, что хочу доиграть сезон-2019/20.Провести все матчи плей-офф, а дальше будет видно.

—Зачем это«Кременчуку»?

— Если Лига ставит такие условия, то нам не сложно.Может, кто-то с этим и не согласен.Мы выиграли «регулярку» и, учитывая ситуацию в мире, наверное могли бы действительно претендовать на чемпионство.Тем более, что Украина – единственная страна (в Европе – прим.), где решили доиграть прерванный сезон.Но УХЛ хочет выявить чемпиона по спортивному принципу, и я поддерживаю эту инициативу.

— Может стоило провести плей-офф весной?

— Не знаю, как было бы правильно.Например, в Беларуси чемпионат доиграли.Правда это или нет, но после в прессе появилась информация, что часть игроков сдали положительные тесты на Covid-19.Если бы мы доиграли такой ценой, то оно того не стоит.Конечно, все хотели бы доиграть.Но кто знает, чем бы все закончилось.Сейчас уже нет смысла рассуждать об этом.

— За счет чего «Кременчук» выиграл «регулярку»?

— Это было нелегко – нынешний сезон был сложнее предыдущего, меньше проходных матчей.Наверное, скажу банальные вещи – за счет работы и самоотдачи.Отдельная благодарность нашим болельщикам – у нас на протяжении всего регулярного этапа была сумасшедшая поддержка.Не видел, чтобы кто-то из зрителей покинул трибуну до окончания матча.Даже после неудачных игр люди нас подбадривали.Это очень приятно.Когда в тебя верят, всегда хочется прогрессировать и в следующем матче обязательно взять реванш.

— Десятилетний юбилей «Кременчука» добавлял мотивацию?

— По ходу сезона нас мотивировало все: коллектив, рабочий процесс, игра … А юбилей – дополнительный стимул.Все это и помогло нам остаться первыми.

— В одном из интервью Александр Савицкий описал пышное празднование в случае победы в чемпионате.По ходу сезона тренер озвучивал вам свои планы?

— Нет, мы об этом не слышали.Фантазировал Александр Валерьевич хорошо.Когда достигаешь поставленной цели, преобладают эмоции.Можно делать все, что угодно.Разумеется, в рамках закона.

— Когда команда выходит из отпуска?

— Ориентировочно на стыке июля и августа.Тогда начнем работать.Правда, будет ли это обычная подготовка?Формат интересный, необычный.

— В прошлом году тебя номинировали на лучшего защитника.Расстроился, что такое же честь не произошло в этом году?

— Мероприятие было хорошее. Для популяризации хоккея это огромный плюс. Сейчас же все понимают, в каких мы находимся условиях – провести такое шоу невозможно.И чемпионат не доиграли, награждать некого.

Источник: сайт ХК«Кременчук»