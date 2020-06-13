Знаете ли Вы: Новая форма «Кременчука»

Знаете ли Вы, что в плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20 и в пятом, юбилейном, сезоне 2020/21 ХК «Кременчук» сыграет в новой форме?

На домашнем льду на арене «Айсберг» кременчужане будут выступать в темном – черно – оранжевомварианте, а в гостях – в светлой: белые майка и гетры, черные шорты. Также у игроков ХК «Кременчук» будет новая форма для тренировочных занятий на земле.

Форма будет сделана при финансовой поддержке официального спонсора ХК «Кременчук» -завода «Альфатекс», который специализируется на производстве и продаже коммунальной, дорожной и строительной спецтехники на базе отечественных и зарубежных шасси.

Напомним, что ранеестали известны датыпроведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед. Таким образом полуфинальная серия между«Кременчуком»и«Белым Барсом»стартует1 и2 сентября в Кременчуге, а5 и 6 числа полуфинал переедет в Белую Церковь, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс»и«Днепр»свою битву за место в финале начнут 2 и 3 сентября в Дружковке, а 6 и 7 сентября проведут два матча в Херсоне. В случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.