Для “Кэнакс” начинается “новый сезон”

Голкипер “Ванкувера” Йакоб Маркстрем

В “Ванкувер Кэнакс” воспользовались паузой в сезоне для внесения коррективов в тактику игры и рассматривают предстоящие квалификационные матчи и плей-офф как начало нового сезона, заявил тренер Трэвис Грин в интервью телеканалу Sportsnet.

“Можно сказать, что для нас начинается новый сезон, – сказал в пятницу Грин. – Мы проанализировали все аспекты игры нашей команды. Перед перерывом мы весьма хорошо представляли себе, в чем нам надо прибавить. Думаю, что даже по ходу чемпионата мы догадывались об этом, если уж быть до конца честным. И вот у нас появится возможность поработать над некоторыми компонентами, стать сильнее, при этом сохранив то, что у нас хорошо получалось”.

26 мая НХЛ представила План возобновления сезона, включив в него 24 клуба (по 12 из каждой конференции), которые продолжат борьбу за Кубок Стэнли. 16 команд проведут восемь серий до трех побед, а четыре лидера в каждой конференции сыграют в круговом турнире. Так определится посев в розыгрыше Кубка Стэнли. Все эти поединки состоятся в двух городах (12 команд Запада соберутся в одном, 12 с Востока – в другом). Их, а также даты игр, назовут позже.

“Кэнакс” (36-27-6, процент набранных очков – 56,5%) заняли седьмое место на Западе и встречаются с “Миннесота Уайлд” (десятое место, 35-27-7, 55,8%). Победитель серии выходит в плей-офф.

НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса, закрыв все арены и тренировочные базы. В четверг лига и профсоюз игроков объявили, что команды смогут открыть тренировочные лагеря 10 июля в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона при благоприятной ситуации с коронавирусом и согласии обеих сторон. Пока неизвестно, сколько дней проведут команды на сборах.

Грин в частности сообщил, тренеры во время перерыва обращали особое внимание на оборону. В чемпионате 2019-20 годов “Ванкувер” пропускал 3,1 шайбы в среднем за матч, разделив по этому показателю 19-е место в НХЛ с “Нэшвилл Предаторз” и “Монреаль Канадиенс”. А в пяти из последних семи встреч в воротах команды побывало не менее четырех шайб.

“Есть определенные моменты в игре нашей команды, над которыми я давно хотел поработать, – сказал Грин. – Сейчас наше мастерство вышло на уровень, который позволяет мне заняться этим”.