Воскресенье, 14 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Донбасс» – «Сокол»: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба
Хоккей

«Донбасс» – «Сокол»: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

В воскресенье, 14 июня, нателеканале XSPORTбудет показан очередной эпизод «Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2011/12 против киевского «Сокола». Исторический поединок – донецкий клуб во второй раз стал чемпионом Украины.

Смотреть игру можно будет на сайтеXSPORT.ua, а также в эфиретелеканала XSPORT. Начало – в 16:30.

Составы на игру:

«Донбасс»:Горячевских. Шагов-Алексюк, Михнов-Бойченко-Пастух, Победоносцев-Толкунов, Кокшаров-Аникеев-Бондарев, Тезиков-Васильев, Бабинец-Исхаков-Страхов, Никульников, Матерухин-Шафаренко-Аверкин.

Читайте также:  Группа поддержки «Донбасса» одержала очередную победу

«Сокол»:Карпенко. Климентьев-Лясковский, Касянчук-Николишин-Матвийчук, Катрич-Скороход, Харченко-Черненко-Яковенко, Бахриддинов-Тимченко, Харитонов-Шахрайчук-Смирнов, Захаров-Сирченко, Долгих-Мельников-Олецкий.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Марло: Марнер меня поражает

Знаете ли Вы: Лучшие игроки по итогам каждого месяца

Голкипер «Вашингтона» пожертвовал 40 000$ на борьбу с расовым неравенством

Всеволод Толстушко: «УХЛ хочет выявить чемпиона по спортивному принципу, и я поддерживаю эту инициативу»

НХЛ назвала лучших вратарей, который сыграют в плей-офф Кубка Стэнли-2020

Закрыть