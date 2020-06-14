«Донбасс» – «Сокол»: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

В воскресенье, 14 июня, нателеканале XSPORTбудет показан очередной эпизод «Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2011/12 против киевского «Сокола». Исторический поединок – донецкий клуб во второй раз стал чемпионом Украины.

Смотреть игру можно будет на сайтеXSPORT.ua, а также в эфиретелеканала XSPORT. Начало – в 16:30.

Составы на игру:

«Донбасс»:Горячевских. Шагов-Алексюк, Михнов-Бойченко-Пастух, Победоносцев-Толкунов, Кокшаров-Аникеев-Бондарев, Тезиков-Васильев, Бабинец-Исхаков-Страхов, Никульников, Матерухин-Шафаренко-Аверкин.

«Сокол»:Карпенко. Климентьев-Лясковский, Касянчук-Николишин-Матвийчук, Катрич-Скороход, Харченко-Черненко-Яковенко, Бахриддинов-Тимченко, Харитонов-Шахрайчук-Смирнов, Захаров-Сирченко, Долгих-Мельников-Олецкий.