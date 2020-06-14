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Хоккей

Казахстан и Великобритания хотят провести ЧМ-2026

Николай ПисаревНет комментариев
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Международная федерация хоккея еще не приняла окончательное решение касательно страны-хозяйки чемпионата мира-2026, сообщаетSport.ch.

Изначально планировалось, что этот турнир отдадут Швейцарии, котораяне смогла провести мировое первенствов этом году из-за пандемии коронавируса. Однако теперь всерьез рассматриваются и другие претенденты, среди которых Казахстан, Великобритания и Норвегия. По данным источника, IIHF склоняется к проведению чемпионата мира в странах, где хоккей менее развит.

Напомним, следующий чемпионат мира также не вернется в Швейцарию, апройдет в Латвии и Беларуси.

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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