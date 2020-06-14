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Казахстан подаст заявку на проведение чемпионата мира 2026 года

Николай ПисаревНет комментариев
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Генеральный директор Федерации хоккея КазахстанаГлеб Каратаевподтвердил, что Казахстан намеревается побороться за право проведения чемпионата мира 2026 года. Ранее об амбициях Казахстана сообщили швейцарские журналисты.

—Мы будем подавать заявку на проведение турнира 2026 года. Мы в этом году ее хотели подать на конгрессе, но в связи с тем, что конгресс будет заочным, заявка будет подана в следующем году. У нас есть две 12-тысячные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, где проходят матчи Континентальной хоккейной лиги. Там мы планируем провести чемпионат мира, — цитирует КаратаеваТАСС.

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Чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса. Швейцария, по некоторым данным, намеревается также побороться за право проведения чемпионата мира в 2026 году.

Источник: ТАСС

Источник: uhl.ua
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