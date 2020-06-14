Знаете ли Вы: Лучшие игроки по итогам каждого месяца

Знаете ли Вы, чтоУкраинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch» уже несколько сезонов кряду продолжают традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч?

В сезоне 2019/20 чаще всего индивидуальной награды лучшего игрока месяца удостаивался голкипер«Кременчука»Вячеслав Новицкий –на счету вратаря “горожан” три награды в сентябре, ноябре и декабре. Отметим, что по ходу регулярного чемпионата сезона 2019/20Вячеслав Новицкийпровел в створе ворот 34 поединка, отбив 93.3% бросков и заработав коэффициент надёжности 1.42.





Среди защитников чаще всего лучшими по итогам месяца экспертная комиссия признавала игроков«Белого Барса» и«Днепра»Владимира Алексюка(ноябрь и декабрь)иСергея Дорофеева (сентябрь и февраль).



Владимир Алексюк в сезоне 2019/20 провел на льду 38 поединков и набрал 23 (3+20) очка при показателе полезности +3, что позволило защитнику занять 4 строчку в топе босбардиров-защитников чемпионата.







Сергей Дорофеевпо итогам приостановленного сезона стал первым защитником по результативности чемпионата УХЛ-Пари-Матч, набрав43 (17+26) очкав32 матчахпри показателе полезности+44.





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