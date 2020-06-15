Никита Лесников: «Я уверен, что в «Белом Барсе» из ребенка сделают хорошего хоккеиста»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В субботу, 13 июня,на все вопросы болельщиков отвечал форвард «Белого Барса»Никита Лесников.

— Кто был твоим первым тренером? Что можешь сказать про него?



— Моим первым тренером был Константин Леонидович Буценко, вы его все знаете. Он очень ответственный человек в сфере хоккея. Я вообще хочу сказать, что это хороший тренер, и он очень много дал мне, ведь он ведет меня с самого начала и по сей день.

Константин Леонидович очень требовательный, постоянно исправляет моиошибки. Это отличный тренер, который даёт большой рост для молодёжи. Как человек, он, к слову, тоже очень хороший. Так что я уверен. что в «Белом Барсе» из ребенка сделают хорошего хоккеиста.

— Как тебе вообще работается с тренерским штабом Константина Буценко?

—Я уже играю у него 11 лет – мы привыкли друг к другу и он знает, что мне нужно говорить. У Константина Леонидовича есть свой подход.

Ещё в нашем тренерском штабе есть Александр Васильевич Бобкин – он очень требовательный тренер. А также Виталий Иванович Литвиненко – известный хоккеист с большим опытом. Они также хорошие тренеры, которые передают свой опыт, они всегда подскажут и помогут.

— Как думаешь трудно командам более молодого состава выступать со взрослыми командами? Какой это опыт для молодёжи?

— Я сам был в такой ситуации, когда наша команда была самая молодая в Лиге. Могу сказать, что это очень трудно, потому что остальные команды уже взрослые, с серьёзным опытом. У таких командсовсем другое мышление.

Во взрослом чемпионате уже понимаешь, что это уже не детский хоккей – и другая скорость,и передач больше отдать нужно, не таская шайбу. Но для молодёжи все же это очень хороший опыт.

— Можешь собрать команду мечты чемпионата УХЛ-Пари-Матч этого сезона? (2 защитника, 3 нападающих, вратарь и тренер)?

— Пусть будет так: в защите точно будет Ядловский. В нападение поставим Орлова, Ворону и Куцевича, а вратарь основной – это Новицкий из«Кременчука». Ну а тренером, конечно же, будет Константин Буценко.

— Несмотря на юный возраст ты уже стал первым бомбардиром белоцерковского клуба. За счёт чего у тебя вышла такая результативность?

— Если честно, я даже сам не знал, что стал первым бомбардиром «Белого Барса». Такого стремления, чтобы стать лучшим у меня ине было. А если говорить об индивидуальной результативности, то я бы все равно хотел улучшить свою статистику. Ну, а дают такиерезультатыежедневные тренировки, упорство и труд.

— Как в этом сезоне на команду повлияли опытные игроки как Сергей Бабинец, Роман Благой, ВладимирАлексюк и Павел Таран?

— Это уже опытные и поигравшие игроки. Когда они пришли в команду, то, конечно же, они нам очень помогли. Уровень команды сразу вырос, потому что мы, молодёжь, получаем от взрослых игроков колоссальный опыт, мы ровняемся на них.



— За счёт чего удалось обыграть «Ледяных Волков» в четвертьфинале плей-офф?

— Я думаю, что за счёт того, что мы хотели этого больше, ну и команда у нас более опытная Игры были затяжные, но мы смоли пройти четвертьфинал и выиграть место в полуфинале.

— Как думаешь, каким будет полуфинал против «Кременчука»?

— Я уверен, что будет интересно. Сейчас в паузу все восстановятся, наберут форму и выйдут с новыми силами.

— Какой приятный момент этого сезона запомнился больше всего?

— Наверное, самый приятный момент – это когда мы обыграли«Кременчук». Это команда-лидер, которая идёт на первом месте чемпионата. Для нас это была очень трудная игра, но мы выиграли, ещё и всухую.

— Что больше ценится в современном хоккее – голова или техника? Как думаешь, почему?

— Вообще в современном хоккее сейчас ценятся и техника, и голова – одно без другого не может быть. В принципе, если у тебя есть какая-то мысль и тебе не хватает техники, на её исполнение, то это бессмысленно. Техника не может без мысли. Это две важные вещи в современном хоккее.

—Какую стратегию развития хоккея ты бы мог предложить? Что нужно, чтобы поднять наш хоккей?

— Это идёт с детского возраста. Вообще всё начинается с детской школы. Я думаю, что нужно сделать стратегию развития с самого начала, а не чтобы всё по отдельности.

— Как лично ты готовишься к сборам? Какие упражнения делаешь?

— Я постоянно тренируюсь, не запускаю себя, поддерживаю свою форму и стараюсь быть постоянно в тонусе. У нас всегда в«Белом Барсе» очень тяжелые летние сборы – мыочень много бегаем, много таскаем штанги. Но первое время, в основном это без льда у нас происходит. Сейчас так же стараюсь тренироваться на льду с ребятами, чтобы не пропадали хоккейные навыки.

— Что можешь пожелать болельщикам на период межсезонья?

— Могу пожелать чтобы они не болели, ожидали и наших игр. Так же желаю всем здоровья, ибо это у нас сейчас должно быть сейчас на первом месте. Отдыхайте, набирайтесь сил и, конечно же, ждите игр плей-офф.

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