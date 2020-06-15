Рене Фазель: «Швейцария будет иметь небольшое преимущество»

Швейцария должна была принять чемпионат мира этого года, но турнир был отменен из-за коронавируса. В воскресенье президент Федерации хоккея Германии, член совета ИИХФ Франц Райндль сообщил, что Швейцария, Казахстан, Великобритания и Норвегия заинтересованы в проведении турнира. Позднее генсек Казахстанской федерации хоккея подтвердил намерения страны принять мировое первенство. Места проведения турниров до 2025 года уже определены.

– Что касается чемпионата мира-2026 в Казахстане, почему нет? Но Швейцария будет иметь небольшое преимущество. Она примерно каждые 10 лет проводит турнир. Но это хорошая идея – провести турнир в Казахстане, так как правительство поддерживает там хоккей, Казахстан проводил зимнюю Универсиаду, имеет отличные арены в Нур-Султане и Алматы, это хоккейная большая страна с отличными болельщиками.



Пока рановато говорить, будем ли мы обсуждать в следующем году на конгрессе проведение чемпионата мира 2026 года, нам надо обсудить проведение турниров до этого, – сказал Рене Фазель.

Чемпионат мира в 2021 году должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м – в Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2023-м – в Санкт-Петербурге, в 2024-м – в чешских Праге и Остраве, в 2025-м – в Швеции и Дании (города пока не определены).

Источник:ТАСС