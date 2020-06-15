Стоун залечил травму

Марк Стоун

Марк Стоун успел восстановиться после травмы нижней части тела во время паузы, объявленной НХЛ 12 марта из-за пандемии коронавируса. Теперь нападающий “Вегас Голден Найтс” с нетерпением ждет начала квалификации.

“Для меня пауза оказалась кстати, – сказал Стоун в четверг. – Я готов. Готов на 100% и хочу выиграть Кубок Стэнли”.

В 65 играх регулярного чемпионата 2019-20 годов Стоун набрал 63 (21+42) очка и пропустил шесть матчей перед перерывом. Как и все травмированные, он мог тренироваться на базе клуба во время паузы, а затем получил разрешение играть от врачей.

В понедельник вместе с некоторыми одноклубниками он снова вышел на лед. В этот день вступил в силу второй этап Плана возобновления сезона, в соответствии с которым хоккеистам разрешено заниматься в тренировочных центрах своих клубов небольшими группами.

“Все как обычным летом, – сказал Стоун. – Радуешься, что есть возможность отдохнуть, а через месяц уже хочется снова выйти на лед с друзьями, немного в хоккей поиграть. Так что обрадовался, когда узнал, что можно вернуться. Мы посмеялись с ребятами и стали кататься”.

10 июля начнет действовать третий этап Плана. Если позволит ситуация с коронавирусом, а НХЛ и профсоюз игроков придут к соглашению о продолжении сезона, 24 команды откроют тренировочные лагеря.

Четвертый этап – квалификационные матчи. Четыре лучшие команды каждой конференции сыграют круговой турнир, чтобы определить посев в розыгрыше Кубка Стэнли, а все остальные проведут серии до трех побед, по результатам которых будут названы уже все участники плей-офф. Квалификационные поединки пройдут в двух городах, которые еще предстоит назвать: восточные команды соберутся в одном, западные – в другом. Даты игр также будут объявлены позже.

“Я хочу бороться за Кубок Стэнли, – сказал Стоун. – Хочу играть в хоккей, хочу работать и развлекать людей. У нас в городе все спрашивают, когда мы начнем играть. Все хотят посмотреть на нас … Я с нетерпением жду, когда мы снова будем играть. Мои одноклубники согласны со мной. У нас отличная команда, и мы знаем об этом. Нам нужен только шанс. Спорт способен объединять людей, сейчас многие смотрят теннис. Люди счастливы, что могут смотреть спорт вживую. И я тоже хочу их порадовать. Мы все этого хотим”.

Сейчас Стоун и его партнеры постепенно осваиваются на льду.

“Нам не нужны травмы, растяжения в первые недели тренировок, – сказал он. – У нас есть возможность поработать над техникой, набирая кондиции. По мере приближения сборов интенсивность наших занятий возрастет”.

Стоун считает, что предстоящие сборы будут отличаться от обычного тренировочного лагеря.

“Я не знаю, сколько людей там соберется, но там будет наша команда, – говорит он. – На сборах обычно бывает несколько команд, приходится играть с разными партнерами. А сейчас нам нужно готовиться к продолжению сезона. Мы должны сразу же включиться в игру”.

“Голден Найтс” заняли третье место на Западе и сыграют по кругу с “Сент-Луис Блюз”, “Колорадо Эвеланш” и “Эдмонтон Ойлерз”.

“Эти матчи будут очень важны для нас. Они помогут нам включиться в игровой режим, – сказал Стоун. – У нас есть преимущество, потому что нам не нужно бороться за место в плей-офф. Но и у тех команд, кто пытается пробиться в плей-офф, есть свои плюсы: их поединки более значимы. Так что нам лучше играть с настроем как у них, как будто у нас нет права на ошибку. Нужно подняться как можно выше не ради посева, а для того, чтобы войти в ритм. Что тут скажешь. Вы же видели матчи плей-офф. Все их видели, и знаете, что далеко не всегда первый номер посева побеждает. Как и второй. Надо только попасть в плей-офф, а там у каждого есть шанс. Мы должны работать в таком режиме. Выиграет тот, кто покажет свой лучший хоккей”.

Стоун рассчитывает, что после перерыва “Голден Найтс” будут играть как до паузы. В последних 13 матчах команда одержала 11 побед.

“Все будет иначе, но сейчас вообще нет ничего обычного, – сказал он. – Есть шанс побороться за Кубок Стэнли. Не думаю, что в этом плане что-то изменилось. … Хороший старт придаст нам сил, можно будет развить успех и получить преимущество в плей-офф”.