Свадьба Петрова, возобновление тренировок в НХЛ и десятилетие «Кременчука» – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе игроки НХЛ возобновили тренировки на льду в малых группах, а НХЛ газвала точную дату возобновления полноценных тренировочных лагерей, ХК«Кременчук» отметил первый серьёзный юбилей, а мы собрали топ-10 лучших воспоминаний клуба за десятилетнюю историю, защитник«Белого Барса»Артур Чолачпровел онлайн-конференцию, а голкипер«Днепра»Олег Петровв эксклюзивном интервью рассказал о свадьбе с известной украинской певицей Соней Кей.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.



После того, как Национальная хоккейная лига разрешила клубам возобновить ледовые тренировки игроков малыми группами, на лед уже успели выйти хоккеисты«Питтсбурга»,«Эдмонтона»,«Аризоны»,«Вашингтона» и«Айлендерс».Например, игрок«Айлендерс» ДжошБэйли так оценил возвращение после длительной паузы:

– Все прошло хорошо. Приятно снова оказаться на площадке, знакомое нам место. Мы давно не катались, и очень обрадовались, когда ощутили шайбу на клюшке и лед под ногами. Там мы чувствуем себя комфортно. В первый день не было никаких излишеств, просто было очень приятно снова выйти на лед.





Отметим, что10 июля клубы НХЛ начнут полноценную подготовку к возобновлению сезона – в этот день откроются официальные тренировочные лагеря. Открытие лагерей состоится при условии соблюдения медицинских требований и требований безопасности.

В этом году один из лидеров украинского хоккея ХК «Кременчук» отметил свой первый серьезный юбилей – 10 лет с дня основания команды. За эти 10 лет клуб прошел путь от аматорских чемпионатов в Кременчуге до лидерства в национальном первенстве. От команды, собранной из местных любителей, до хоккеистов, которые выиграли золото на чемпионате мира.

Специально к юбилею кременчужан портал Sport.ua вспомнил о 10 самых памятных моментах за всю десятилетнюю историю кременчугской команды.

Создание клуба

Несмотря на все достижения команды, самым памятным моментом в ее истории все же будет день основания.

Официальной датой создания клуба считается9 июня 2010 года, а на профессиональные рельсы хоккей в Кременчуге стал после прихода в него Мазура Сергея Владимировича. В то время нынешний президент клуба собрал в один коллектив местных хоккейных любителей и знаменитых украинских хоккеистов, завершивших профессиональную карьеру.

Многие из этих игроков стали фундаментом будущей профессиональной команды, вошли в руководство, тренерский и административный штаб ХК «Кременчук».

Хоккейная Лига чемпионов приняла решение сократить с сезона-2023/24 количество команд-участниц турнира с 32 до 24.

При этом в соревновании должно быть представлено не менее 12 лиг. Ограничение для каждой лиги – не более четырех участников.

Защитник «Белого Барса»Артур Чолач на YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщиков и рассказало старте своей карьеры в«Галицких Львах», сезоне в США и«Белом Барсе», а также поделился впечатлениями после молодежного чемпионата мира в Киеве, на котором украинская команда заняла итоговое третье место.

— Был ли полезным для тебя опыт в «Белом Барсе»? Что было самым сложным для тебя?

— На самом деле, это был большой опыт, потому что ты играешь со взрослыми игроками, которые тебе всегда что-то подскажут. И, как я говорил ранее, ты начинаешь меньше ошибаться, делая “детские” ошибки. Ты начинаешь играть более профессионально, поэтому это очень большой опыт.

В воскресенье, 7 июня, голкипер херсонского«Днепра» и национальной сборной УкраиныОлег Петровсыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицейСоней Кей.В интервью голкиперрассказал историю любви молодожёнов, а также о том, когда решил сделать предложение своей второй половинке.

— Как твоя вторая половинка относиться к хоккею, ведь это достаточно травмоопасный вид спорта? Что говорит перед матчами?

— По ходу сезона она присутствовала на многих моих матчах и всегда поддерживаламеня, болела на трибунахи очень переживала. А перед играми она всегда желает только победы и очень верит в меня.

Защитник«Кременчука»Всеволод Толстушкопообщался с клубной пресс-службой и рассказал о том, как проходит его межсезонье, а также о планах на будущий плей-офф и старт будущего сезона.



— За счет чего «Кременчук» выиграл «регулярку»?

— Это было нелегко – нынешний сезон был сложнее предыдущего, меньше проходных матчей.Наверное, скажу банальные вещи – за счет работы и самоотдачи.Отдельная благодарность нашим болельщикам – у нас на протяжении всего регулярного этапа была сумасшедшая поддержка.Не видел, чтобы кто-то из зрителей покинул трибуну до окончания матча.Даже после неудачных игр люди нас подбадривали.Это очень приятно.Когда в тебя верят, всегда хочется прогрессировать и в следующем матче обязательно взять реванш.

Генеральный директор Федерации хоккея КазахстанаГлеб Каратаевподтвердил, что Казахстан намеревается побороться за право проведения чемпионата мира 2026 года. Ранее об амбициях Казахстана сообщили швейцарские журналисты.

—Мы будем подавать заявку на проведение турнира 2026 года. Мы в этом году ее хотели подать на конгрессе, но в связи с тем, что конгресс будет заочным, заявка будет подана в следующем году. У нас есть две 12-тысячные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, где проходят матчи Континентальной хоккейной лиги. Там мы планируем провести чемпионат мира.

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