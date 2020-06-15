Понедельник, 15 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗнаете ли Вы: Тренировки дома от ХК «Донбасс»
Хоккей

Знаете ли Вы: Тренировки дома от ХК «Донбасс»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Знаете ли Вы, что в апреле 2020 года телеканал XSPORT и ХК «Донбасс» запустили совместный проект«Уроки физкультуры у тебя дома». Действующие чемпионы Украины показываливсем болельщикам, как поддерживать форму в условиях карантина, а также межсезонья.

Всего в рамках проекта вышло 26 домашних тренировок, в ходе которых хоккеисты рассказывали и показывали, как эффективно тренироваться в домашних условиях и по-спортивному проводить свой досуг.

Читайте также:  Ли готов разговаривать с другими клубами

Таким образом тренировки успели провести:Виктор Захаров, Максим Разумов, ВадимМазур, Филипп Пангелов-Юлдашев, Андрей Григорьев, Владимир Романенко, Дмитрий Игнатенко, Илья Коренчук, Никита Милехин, Богдан Дьяченко, Виталий Карамнов, Никита Колескиковс, Севастьян Карпенко, Олег ШишлянниковиАлександр Васильев.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 − 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Гол вратаря «Нэшвилла» – лучший в сезоне НХЛ 2019/20 по мнению болельщиков

НХЛ назвала лучших вратарей, которые сыграют в плей-офф Кубка Стэнли-2020

Казахстан подаст заявку на проведение чемпионата мира 2026 года

В «Аризоне» коронавирусом заразился сотрудник клуба

Казахстан и Великобритания хотят провести ЧМ-2026

Закрыть