Знаете ли Вы: Тренировки дома от ХК «Донбасс»

Знаете ли Вы, что в апреле 2020 года телеканал XSPORT и ХК «Донбасс» запустили совместный проект«Уроки физкультуры у тебя дома». Действующие чемпионы Украины показываливсем болельщикам, как поддерживать форму в условиях карантина, а также межсезонья.

Всего в рамках проекта вышло 26 домашних тренировок, в ходе которых хоккеисты рассказывали и показывали, как эффективно тренироваться в домашних условиях и по-спортивному проводить свой досуг.

Таким образом тренировки успели провести:Виктор Захаров, Максим Разумов, ВадимМазур, Филипп Пангелов-Юлдашев, Андрей Григорьев, Владимир Романенко, Дмитрий Игнатенко, Илья Коренчук, Никита Милехин, Богдан Дьяченко, Виталий Карамнов, Никита Колескиковс, Севастьян Карпенко, Олег ШишлянниковиАлександр Васильев.

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