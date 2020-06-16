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Артем Гниденко и Вадим Селиверстов – тренеры детско-юношеских команд в Кременчуге

Николай ПисаревНет комментариев
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На фото: Артем Гниденко

Пресс-служба «Кременчука» сообщает, чтознаменитые украинские хоккеисты, экс-игроки национальной сборной Украины, нападающийАртем Гниденкои вратарьВадим Селиверстовбудут тренировать детско-юношеские команды в Кременчуге в КДЮСШ «Авангард».

Артем Гниденко закончил игровую карьеру в сезоне 2016/17, став в составе ХК «Кременчук» серебряным призером УХЛ. Также Гниденко выступал в составе национальной команды Украины на 10 чемпионатах мира, в том числе на четырех в Топ-дивизионе.

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В 2016 году под руководством генерального менеджера сборной Сергея Мазура и главного тренера Александра Савицкого стал чемпионом мира в Дивизионе 1В. Артем Гниденко – пятикратный чемпион Украины и двукратный чемпион Латвии.

Вадим Селиверстов был в составе сборной Украины на семи чемпионатах мира (четыре в Топ-дивизионе). Всего на счету голкипера пять золотых медалей в Украине, а также чемпионский кубок Казахстана 2011 года. Также вратарь стал лучшим в Восточно-Европейской лиги сезона 2002/2003 годов.

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Артем Гниденко и Вадим Селиверстов - тренеры детско-юношеских команд в Кременчуге

Назначение именитых украинских хоккеистов на посты тренеров детской школы в Кременчуге прокомментировал старший тренер КДЮСШ «Авангард» Андрей Смирнов:

—Артем Гниденко и Вадим Селиверстов будут тренировать команды «Кременчук» 2005 и 2008 годов. Артем Николаевич будет старшим тренером хоккеистов 2005 года рождения, а Вадим Витальевич будет тренировать 2008 год.

Плюс Вадим Селиверстов также будет заниматься вратарями по всем возрастным группам.Безусловно, приход в наш коллектив таких опытных игроков и специалистов поможет нашим детско-юношеским командам выйти на более высокий уровень.

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Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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