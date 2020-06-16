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Хоккей

“Калгари” подписал контракт с Загидулиным

Николай ПисаревНет комментариев
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Артем Загидулин

“Калгари Флэймз” в понедельник подписал однолетний двухсторонний контракт с российским вратарем Артемом Загидулиным. Об этом сообщает официальный сайт “Калгари”.

24-летний уроженец Магнитогорска провел первый сезон в Северной Америке в составе команды Американской хоккейной лиги “Стоктон Хит”. В 30 матчах он сыграл 16-7-1 при 3,07 в среднем пропущенных гола и 89,8% отраженных бросков.

Изначально Загидулин подписал контракт с “Флэймз” в марте 2019 года. Он не был выбран на драфте НХЛ. А в сезоне 2018-19 провел 25 матчей за магнитогорский “Металлург” в КХЛ, сыграв 12-7-3 при 92,4% сэйвов и 1,96 в среднем пропущенных шайбы.

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“Калгари” в квалификационном раунде в плей-офф Кубка Стэнли встретится с “Виннипегом”. Дата начала матчей будет объявлена позднее.

Источник: nhl.ru
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