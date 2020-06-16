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НХЛ до конца года не будет вести переговоры о продаже телевизионных прав

Николай ПисаревНет комментариев
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Руководство Национальной хоккейной лиги как минимум до конца 2020 года не будет вести переговоры о продаже телевизионных прав.

Первоначальные беседы представители лиги провели в начале года, однако с наступлением пандемии коронавируса обсуждения были прекращены. В настоящее время у НХЛ действует контракт с телеканалом NBC – 10-летнее соглашение на сумму в 2 млрд. долларов истекает в 2021 году. Сообщается, что в NBC рассчитывают продлить контракт, однако имеют серьезных конкурентов в лице ESPN и Fox.

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Текущий сезон НХЛ был приостановлен в начале марта из-за распространения коронавируса. В последние недели многие команды лиги возвращаются к тренировкам. Точные даты возобновления официальных игр пока неизвестны.

Источник:Sport Business Journal

Источник: uhl.ua
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