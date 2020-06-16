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Знаете ли Вы: Тесты для болельщиков

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что поклонники украинского хоккея в период межсезонья уже успели проверить свои знания в ряде тестовот Украинской хоккейной лиги?

Для того, чтобы болельщики не скучали в период межсезонки без любимого вида спорта, Украинская хоккейная лига предложила всем фанатам пройти специальные викторины, чтобы не только проверить свои знания в области чемпионата УХЛ-Пари-Матч, но и определить, к какому типу болельщиков они относятся или какое хоккейное амплуа им ближе всего.

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Напомним, что Вы все еще можете проверить свои знания в области чемпионата Украинской хоккейной Лиги – Пари-Матч в следующих тестах:

  • «Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото?»
  • К какому типу болельщиков вы относитесь
  • Какое у тебя хоккейное амплуа?
  • «Как хорошо ты знаешь УХЛ?»,
  • «Как хорошо ты знаешь молодых игроков УХЛ в сезоне 2019/20?»

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    Источник: uhl.ua
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