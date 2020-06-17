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Хоккей

Генеральным спонсором ХК «Кременчук» в плей-офф и новом сезоне будет ТМ «Королівський смак»

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба ХК «Кременчук» сообщает, что с плей-офф 2019/20 чемпионата УХЛ-Пари-Матч, который состоится в сентябре,и в новом сезоне у клуба будет новый генеральный партнер – торговая марка «Королівський смак».

ТМ «Королівський смак» – является давним партнером многих знаменитых проектов, таких, например, как телевизионное музыкальное шоу «Караоке на майдане», благотворительный конкурс-фестиваль талантов «Королевский вкус Fest», где дети и взрослые демонстрировали свои способности в вокальных и хореографических номерах.Торговая марка проводит различные акции, спонсирует детско-юношеские спортивные школы и занимается благотворительностью.

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Эмблема ТМ «Королівський смак» будет размещена на хоккейной площадке спорткомплекса «Айсберг» и форме ХК «Кременчук».

Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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