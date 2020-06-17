Игрокам НХЛ не придется носить защитные маски после возобновления сезона

Хоккеистам клубов НХЛ не придется использовать защитные медицинские маски или другие покрытия для лица после возобновления сезона,сообщаетAssociated Press.

Ранее утверждалось, что игроков могут обязать использовать специальное покрытие лица, прикрепляющееся к шлему. Необходимость использования видоизмененных медицинских масок обсуждалась руководством НХЛ, но в итоге было решено отказаться от этого.

По данным источника, упор предлагается сделать на тестирование игроков на COVID-19, а не на изменение экипировки. Хоккеистов предлагается тестировать в ежедневном режиме. Поэтому дополнительная защита не потребуется.