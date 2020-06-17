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Хоккей

Игрокам НХЛ не придется носить защитные маски после возобновления сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Хоккеистам клубов НХЛ не придется использовать защитные медицинские маски или другие покрытия для лица после возобновления сезона,сообщаетAssociated Press.

Ранее утверждалось, что игроков могут обязать использовать специальное покрытие лица, прикрепляющееся к шлему. Необходимость использования видоизмененных медицинских масок обсуждалась руководством НХЛ, но в итоге было решено отказаться от этого.

По данным источника, упор предлагается сделать на тестирование игроков на COVID-19, а не на изменение экипировки. Хоккеистов предлагается тестировать в ежедневном режиме. Поэтому дополнительная защита не потребуется.

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Источник: uhl.ua
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