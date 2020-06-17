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Хоккей

Проголосуй за лучшую шайбу января!

Николай ПисаревНет комментариев
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Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 и теперь пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти второй зимний месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу января.

В топ-10 шайб января сезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от невероятных шайб с неудобной руки до техничных обманных маневров и хладнокровно-мощных бросков.

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Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 23 июня.

В подборке представлены:

  • Отличная шайба форварда«Белого Барса»Дмитрия Зозовского с неудобной руки;
  • Точный прострел от игрока белоцерковцевДениса Бородая;
  • Сольный проход от нападающего «Кременчука»Глеба Бондарука;
  • Грамотная игра на добивании и шайба в дальнюю девятку от форварда «Днепра»Алексея Янишевского;
  • Шайба, которую лидер МХК «Динамо»Михаил Геворкян,“с мясом” забил в ворота «Белого Барса»;
  • Красивый бросок от лучшего нападающего кременчужанДмитрия Орлова,который самостоятельно обошёл трех игроков и голкипера противника;
  • Индивидуальная шайба с разворота от форварда «Донбасса»Никиты Милехина;
  • Невероятный гол от нападающего «Днепра»Сергея Кузьмикаиз-за ворот;
  • Хладнокровный и точный гол от игрока «Донбасса»Александра Костикова;
  • Техничный сольный проход от Михаила Геворкяна в меньшинстве;
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    Голосуйте за лучшую шайбу января и наслаждайтесь самыми яркими моментами сезона 2019/20!

    Источник: uhl.ua
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