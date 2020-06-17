Проголосуй за лучшую шайбу января!

Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 и теперь пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти второй зимний месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу января.
В топ-10 шайб января сезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от невероятных шайб с неудобной руки до техничных обманных маневров и хладнокровно-мощных бросков.
Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 23 июня.
В подборке представлены:
Голосуйте за лучшую шайбу января и наслаждайтесь самыми яркими моментами сезона 2019/20!
Источник: uhl.ua