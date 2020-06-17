Шири рад шансу сыграть в первом звене “Питтсбурга”

Конор Шири

Нападающий Конор Шири сказал, что с радостью воспользуется шансом снова поиграть в первом звене “Питтсбург Пингвинз” с Сидни Кросби и Джейком Гюнтцелем в квалификационной серии Кубка Стэнли против “Монреаль Канадиенс”.

28-летний Шири , выигрывавший Кубок Стэнли с “Пингвинз” в 2016 и 2017 годах, сказал, что рассматривает эту возможность с тех пор, как 12 марта сезон в НХЛ был поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. Ожидалось, что Гюнтцель, 31 декабря перенесший операцию на плече, пропустит от четырех до шести месяцев.

Из-за паузы у Гюнтцеля было достаточно времени, чтобы оптимистично оценивать свои шансы сыграть против “Монреаля”. Если это произойдет, то “Питтсбург” может использовать звено с Кросби в центре, Гюнтцелем слева и Шири справа как в 2017 году, когда они выиграли чемпионство.

“Было бы здорово, если бы нам удалось сделать это снова, – сказал Шири во вторник. – Когда я там играл, у нас хорошо получалось. Думаю, что в нашей игре особенно ничего не поменялось. Так что мне кажется, что мы можем сразу вспомнить как взаимодействовать. Если нам выпадет такой шанс, то считаю, что мы одновременно сможем действовать хорошо в атаке и ответственно. Данная вероятность меня вдохновляет”.

В 41 матче этого сезона Кросби набрал 47 (16+31) очков. Гюнтцель набрал 43 (20+23) балла в 39 встречах. Шири набрал 8 (1+7) очков в восьми матчах после того, как 24 февраля был обменян из “Баффало Сэйбрз”. 27 июня 2018 года Шири обменяли в “Сэйбрз” из “Пингвинз”, где он провел первые три сезона в НХЛ.

На прошлой неделе Шири занимался в рамках добровольной тренировки в ограниченном количестве с Кросби и Гюнтцелем в UPMC Lemieux Sports Complex.

10 июля при условии благоприятной ситуации с коронавирусом, а также согласии НХЛ и профсоюза игроков вступит в силу третий этап Плана возобновления сезона, предусматривающий открытие клубами тренировочных сборов.

Даты и места проведения квалификационных игр в рамках четвертого этапа будут объявлены позже. 12 команд Западной конференции соберутся в одном городе, 12 клубов Восточной – в другом. Команды, занявшие первые четыре места в каждой конференции, проведут между собой круговые турниры, чтобы определить посев в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Остальные клубы разбиты на пары и сыграют серии до трех побед. Победители выходят в плей-офф.

“Питтсбург” (40-23-6, 62,3% набранных очков) занял пятое место в Восточной конференции и сыграет против занявших 12-е место “Канадиенс” (31-31-9, 50,0% набранных очков). Победитель серии до трех побед выйдет в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

После приобретения Шири играл в первом звене с Кросби в центре. Джейсон Зукер, который может перейти во вторую тройку к Евгению Малкину, играл слева с Кросби и Шири.

В плей-офф-2017 Кросби выиграл “Конн Смайт Трофи” во второй раз подряд, набрав 27 (8+19) очков. Шири набрал семь очков, забив оба гола в финале Кубка Стэнли против “Нэшвилл Предаторз”. Гюнтцель в том плей-офф, играя в качестве дебютанта, набрал 21 (13+8) очко.

“Конечно, в мой первый год мы получили много удовольствия, играя вместе, – говорил Гюнтцель 10 июня во время конференц-звонка. – Было здорово, что “Сид и ребята” получили небольшое признание. Я об этом думал. Помогать друг другу снова было бы прекрасным опытом. Мы знаем игру друг друга. Если у нас будет такая возможность, то у нас будет время вернуть то взаимопонимание. И будем надеяться, что мы сможем совершить еще один поход за чемпионством”.

Шири заявил, что не увидел серьезных изменений в Кросби после возвращения в Питтсбург. Он был знаком со стилем игры капитана “Пингвинз”, поэтому думает, что его адаптация в “Пингвинз” прошла хорошо.

“В игре Кросби я особенных изменений не заметил, – заявил Шири. – Думаю, что он очень стабильный игрок. Его трудолюбие всегда было на одном уровне. Характер его игры всегда был одним. После возвращения я провел несколько матчей с ним, и мне кажется, что адаптация прошла довольно удачно. Я бы сказал, что его игра очень похожа, если не такая же, как была. Он пытается придерживаться своей игры и действовать одинаково в каждом матче. Это просто говорит о стабильности его игры. Не думаю, что многое изменилось”.