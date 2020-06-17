Соня Кей и Олег Петров показали летние фото с “медового месяца”

В начале лета голкипер херсонского«Днепра»и национальной сборной Украины по хоккею Олег Петров сыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицей Соней Кей. Винтервьюголкипер рассказал историю любви молодоженови отметил, что “медовый месяц” еще не распланирован.

— Мы пока еще в раздумьях. Выбираем варианты отдыха на море за границей или в Украине. Это будет зависеть от открытия границ и ослабления карантина, – говорил спортсмен.

И вот хоккеист и певица поделились в Instagram пикантными фотографиями с отпуска, который, судя по геотегам, они проводят в Буковеле.

Источник: www.segodnya.ua