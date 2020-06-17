Три города в Канаде готовы принять квалификацию

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Сезон НХЛ может возобновиться в Эдмонтоне, Торонто или Ванкувере. Об этом во вторник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“Мы дали понять, что нас полностью устраивает вариант, в соответствии с которым игры НХЛ состоятся в одном из трех городов Канады, предложивших свои услуги, – сказал Трюдо. – Конечно, решение должно быть принято НХЛ, властями города и провинции. Канада открыта для этого, если местный департамент здравоохранения даст добро”.

В НХЛ ранее заявили, что не будут проводить матчи в этой стране, если игрокам придется отправиться на двухнедельный карантин, обязательный для всех, кто въезжает в Канаду. Трюдо сообщил, что граница с США будет по-прежнему закрыта по крайней мере до 21 июля. Исключение делается только для поездок, носящий экстренный характер. Однако агентству Reuters стало известно, что запрет не распространяется на игроков НХЛ, которые уже въезжают в страну, чтобы присоединиться к командам.

НХЛ, приостановившая сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса, объявила, что десять городов претендуют на право принять игры квалификации и плей-офф. 12 команд Восточной конференции соберутся в одном городе, 12 из Западной – в другом.

В соответствии с Планом возобновления сезона 24 клуба НХЛ продолжат борьбу за Кубок Стэнли. Четыре лучшие команды (по проценту набранных очков в регулярном чемпионате) в каждой конференции сыграют круговой турнир для определения посева. Другие восемь команд разбиты на пары и проведут серии до трех побед. Победители выходят в первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

“Национальная хоккейная лига высоко ценит предпринимаемые правительством Канады усилия по рассмотрению этого вопроса и с удовлетворением отмечает, что процедуры, предусмотренные Планом возобновления сезона, тщательно продуманы и, что является приоритетом, ставят во главу угла здоровье и безопасность всех людей, задействованных в проекте, – говорится в заявлении комиссионера лиги Гэри Беттмэна, опубликованном в канадской газете Toronto Star. – В ближайшие дни лига продолжит работу с властями провинций и департаментами здравоохранения, что поможет нам принять решение относительно мест проведения игр”.

Помимо Эдмонтона, Ванкувера и Торонто свои услуги НХЛ предлагают семь городов в США: Чикаго, Даллас, Коламбус, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол и Питтсбург.

Третий этап Плана возобновления сезона (открытие тренировочных лагерей) вступит в силу с 10 июля, если ситуация с коронавирусом будет благоприятной, а лига и профсоюз игроков дадут согласие на проведение игр. Сроки начала матчей квалификации будут объявлены позже.