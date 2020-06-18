Экс-защитник «Донбасса» возвращается в магнитогорский «Металлург»

Как сообщил сайту «Чемпионат» первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков, клуб заключил просмотровый контракт с защитникомСергеем Терещенко.

Будущий сезон станет для хоккеиста 10-м в Континентальной хоккейной лиге. Сыграв один матч в сезоне 2011/12, защитник перешёл в «Донбасс», где провёл дебютный полноценный сезон в КХЛ – в 42 матчах Терещенконабрал 2 (0+2) очка при показателе полезности -3. Также с дончанами защитник выиграл Континентальный кубок.

Вернувшись в Магнитогорск, Терещенко успешно провёл там 5 сезонов, дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В 2018-2020 гг. защитник выступал в «Салатаве Юлаеве» и «Тракторе» соответственно.

Всего в регулярных чемпионатахКХЛСергей Терещенко провёл 397 матчей, набрал 66 (23+43) очка при показателе полезности +8. В плей-офф хоккеист отыграл 80 матчей, набрал 13 (1+12) очков и заработал показатель полезности +2.

Также воспитанник «Металлурга» выступал в МХЛ за «Магнитогорских Лис», где становился чемпионом первенства и дважды признавался лучшим защитником сезона.

В сезоне 2015/16 Терещенко провёл один матч за сборную России на Евротуре.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Металлург» занял седьмую строчку в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Металлург» проиграл «Барысу» (1-4).