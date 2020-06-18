Гэри Беттмэн: «Это будет полноценное соревнование, которое заставит команды и игроков проявить максимум своих возможностей»

Комиссионер НХЛГэри Беттмэнзаявил, что случаи коронавируса не изменят планов лиги о возобновлении сезона.

—Это будет полноценное соревнование, которое заставит команды и игроков проявить максимум своих возможностей, а обладатель Кубка Стэнли полностью заслужит самый знаменитый трофей в мире спорта.



Конечно, в случае резкого роста числа заболевших все изменится для любого вида спорта, но нам сказали, что один или несколько случаев ничего не изменят и не помешают планам, – цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Отметим, в июне случаи коронавируса были выявлены в «Питтсбурге» и «Бостоне».