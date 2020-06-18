Глеб Кривошапкин: «Самое главное – не бояться в юном возрасте перейти во взрослый хоккей»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 15 июня,на все вопросы болельщиков отвечалнападающий сборной Украины и Mentor Ice Breakers (FPHL)Глеб Кривошапкин.

— Расскажи о старте своей хоккейной карьеры. Помнишь свою первую тренировку?



— Помню, что во время первой тренировки я очень боялся, переживал. Когда меня уже одели в хоккейную форму, со мной стоял рядом парень постарше, чтобы поддерживать меня. Я тогда очень боялся сделать первый шаг, выйти на лёд. А дальше оно как-то само пошло, я перестал бояться, но все равно очень много падал.

А свою профессиональную карьеру я начинал в хоккейном клубе «Дружба-78» в Харькове. Первым тренером был Игнатьев Олег Васильевич и собственно так я начал играть.

— Какую роль сыграли родители в становлении твоей карьеры?

—Родители сыграли одну из самых важных ролей, как по мне. Потому что за это время случилось много и плохого, и хорошего. Особенно тяжело было в детстве, и как раз в это время очень важна родительская поддержка.

Я безумно благодарен своим родителям. Поддержка должна быть обязательно – нужно находить компромиссы и общаться со своим ребёнком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от G L E B

— Какие наставления тебя в детстве давал Олег Игнатьев?

— Олег Васильевич учил нас в любой ситуации оставаться людьми. Он вообще много занимался воспитанием нас, как личностей, и считал, что хоккей – это один из путей воспитания, формирования человека. Он помогал нам верить в себяи в свои действия. Но самое важное наставлениеот него – это убирать эмоции, ибо эмоции действительно очень мешают на площадке.

— Что можешь рассказать о периоде в«Беркуте»?

— У меня осталось очень много воспоминаний, так как отыграл я там три сезона. Самым запоминающимся было, когда мы выиграли чемпионат Белоруси, было очень много игр и много длинных поездок, так что в целом это был тяжёлый сезон. В «Беркуте» у нас собралась хорошая команда и хорошая атмосфера. Прекрасное время.

—В «Кременчуке» ты был одним из самых молодых игроков. Трудно было влиться в команду мастеров?

— Самой тяжёлой была, наверное, моральная подготовка, так как это давно уже не детский хоккей, а взрослый. Это другой уровень игры, другая скорость и другое мышление. Мне сложно было перестроиться и не нервничать. Ну а влиться в команду было совсем не тяжело, ребята постарше постоянно поддерживали, подсказывали что-то.

— Как тебе работалось с тренерским штабом Александра Савицкого?

— Для меня Александр Валерьевич был вторым тренером, поэтому поначалу было очень даже непривычно, с ним приятно и комфортно работать.

— Какая атмосфера была в клубе? Расскажи про болельщиков вашей команды.

— В клубе была очень позитивная атмосфера, все старались поддерживать друг друга. Болельщики кременчугской команды очень тепло поддерживали нас. Поэтому хочу сказать спасибо большое всем, кто приходит на матчи, это очень важно для команды, за которую вы болеете.

— Как ты попал в Америку? Расскажи об уровне лиги, в которой ты играл.

— В Америке играл мой друг Артур Огаджанян – вратарь сборной. Я спросил, как туда попасть и после этого связал меня с тренером их команды. Вот так я и попал в Америку.

Вообще, в этом сезоне играл в двух разных лигах. Изначально я поехал в молодежную Лигу – уровень хоккея ниже среднего, я бы сказал, ничего особенного. В той Лиге очень много команд, но лишь малая часть из них может конкурировать.

Потом я перешел в другую Лигу – она считается профессиональной, но там ситуация примерно такая же. Там около 30 команд, но конкурировать друг с другом могут всего лишь 5 клубов. Поэтому уровень где-то средний.

— Расскажи о самом приятном моменте этого сезона.

— Выделить какой-то один момент не могу, потому что в этом сезоне была масса приятных моментов. Это и участие в чемпионате мира в Киеве, и игры за национальную сборную, Я вообще был очень рад, что меня вызвали в сборную, и с удовольствием приехал. Я был очень рад стать частью команды.

— Как тебе работалось с Сергеем Витером в национальной сборной?

— Работалось с ним хорошо. Он давал дельные советы, говорил правильные слова перед и игрой, и во время, и после. Я понимал его как тренера, мне было очень комфортно работать с ним.

— Как влияет на будущую карьеру хоккеиста то, что они начинают играть во взрослом чемпионате с юного возраста?

— Непосредственно в плане опыта, если молодой хоккеист раньше начинает играть на взрослом уровне со взрослыми игроками, то это ему только в плюс. Самое главное, я считаю, это не бояться в юном возрасте перейти во взрослый хоккей, не боятся конкуренции и верить в себя.

— Что можешь пожелать хоккеистам, которые только начинают свою карьеру?

— Верить в себя и уверенно идти к своей цели, не воспринимать серьёзно критику, слушаться тренера и терпения, конечно же. Еще пожелаю иметь веру в себя и желание добиваться того, чего хочешь.

— Что тебя больше всего нравится в хоккее?

— Хоккей, в первую очередь, я люблю за скорость и командную игру. А вообще прелести хоккея – это то, что здесь быстрая, силовая и интеллектуальная игра. Помимо того, что ты должен кататься хорошо на коньках, владеть шайбой, ты должен ещё и думать, видеть площадку, партнёров, соперников, и быстро принимать решения.

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