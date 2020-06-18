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НХЛ назвала лучших центрфорвардов сезона 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
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На фото: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Авторы сайта НХЛ впреддверии плей-офф определили лучших центральных нападающих. Его возглавил нападающий «Эдмонтона»Коннор Макдэвид. Навторой позиции капитан «Писттсбурга»Сидни Кросби. Третий–Натан Маккиннон из «Колорадо».

Далее расположились: Патрис Бержерон, Леон Драйзайтль, Евгений Малкин, Остон Мэттьюс, Стивен Стэмкос, Райан О’Райлли, Джон Таварес, Марк Шайфли, Никлас Бэкстрем, Александр Барков, Шон Кутюрье, Мика Зибанежад иДжонатан Тэйвз.

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Источник:официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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