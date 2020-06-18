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Хоккей

Новый тренер «Барыса» может возглавить сборную Казахстана

Николай ПисаревНет комментариев
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Генеральный директор Казахстанской федерации хоккеяГлеб Каратаевповедал о ситуации с назначением нового главного тренера сборной страны. По словам Каратаева, главным кандидатом на пост наставника команды Казахстана являетсяЮрий Михайлис, который накануне возглавил «Барыс».

— 22 июня состоится виртуальный конгресс IIHF, после которого мы планируем провести заочно исполком федерации. На нём мы подведем итоги прошедшего сезона, будут приняты программы развития детско-юношеского хоккея и общая долгосрочная стратегия развития. Возможно, будет обсуждение кандидатур на посты главных тренеров и генменеджеров всех сборных команд Казахстана.

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Естественно, Юрий Михайлис является кандидатом на пост главного тренера национальной команды, но решение будет принимать исполком федерации. У Михайлиса есть длительный положительный опыт с детскими и юношескими командами на клубном уровне, в том числе и в Высшей хоккейной лиге. Также он длительное время работал в юношеских и молодежных сборных, тренировал студенческую сборную, имеет положительный опыт работы. Если принято давать шанс молодым игрокам, то почему бы не дать шанс проявить себя тренером на уровне сборной.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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