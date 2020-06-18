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Объявление имени команды из Сиэтла отложено

Николай ПисаревНет комментариев
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Сиэтл Арена

Объявление имени команды НХЛ из Сиэтла отложено по крайней мере до осени из-за сложностей с торговой маркой, местными протестами из-за расового неравноправия и действий полиции, а также пандемии коронавируса. Об этом во вторник газете Seattle Times заявил генеральный директор клуба Тод Лайуики.

Сиэтл, получивший право стать 32-й командой НХЛ 4 декабря 2018 года и начинающий играть в сезоне 2021-22, начал работу над логотипом и формой с разными потенциальными прозвищами, но до окончательного решения еще далеко.

“Если выбрать одно имя, тогда ты делаешь себя заложником к любого рода вызовам работы с торговой маркой, – сказал Лайуики. – Так что мы сделали несколько торговых марков. На этом этапе мы сейчас и находимся”.

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Клуб из Сиэтла не в первый раз отложил объявление имени. Изначально это должно было произойти в феврале или марте, но 3 апреля генеральный менеджер Рон Фрэнсис заявил, что это должно произойти “в недалеком будущем”.

12 марта НХЛ поставила сезон на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. Это, а также протесты в Сиэтле серьезно повлияли на решение клуба отложить объявление имени.

“Сейчас не самое лучшее время, – сказал он. – “Вегас” сделал это за год до старта. У нас еще достаточно времени, а клуб никогда не останется безучастным. Так что нам надо выбрать нужное время и убедиться, что мы готовы ко всему”.

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“Вегас”, названный 31-м клубом НХЛ 22 июня 2016 года, объявил, что будет называться “Голден Найтс” 23 ноября 2016 года, а начал играть в сезоне 2017-18. В первый же сезон клуб вышел в финал Кубка Стэнли, где в пяти матчах проиграл “Вашингтон Кэпиталз”.

В январе 2019 года Seattle Times устроил голосование среди читателей о том, каким должно быть название команды. В финале “Сокиз” (“Нерки”) обошли “Тотемс” (“Тотемы”) более чем на 140 тыс. голосов. Также в пятерку вошли “Метрополитанс”, “Стилхедс” и “Кракен”.

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Лайуики заявил, что открытие KeyArena, где будет играть команда, должно быть отложено по крайней мере на два месяца – до конца лета 2021 года, из-за задержек, связанных с коронавирусом. Ожидалось, что арена будет готова 1 июня 2021 года, но на строительстве существуют проблемы с приобретением материалов, а также усиленных мер безопасности в связи с коронавирусом.

Лайуики ждет, что арена должна быть готова к первому матчу “Сиэтла” в НХЛ.

“Это однозначно произойдет летом 2021-го, вопрос лишь в том – когда именно, – заявил Лайуики. – Произойдет ли это в августе? 1 сентября? 15 сентября? Где-то там”.

Источник: nhl.ru
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