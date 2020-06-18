Юрий Михайлис официально возглавил казахстанский «Барыс»

Новым главным тренером«Барыса»назначен Юрий Михайлис, сообщает официальный сайт астанинского клуба. Контракт с тренером рассчитан на год.

51-летний специалист работает в структуре «Барыса»с 2007 года, хорошо знаком с организацией, игроками и всей клубной вертикалью. Его помощники будут представлены позже.

Напомним, Юрий Михайлис является воспитанником карагандинского хоккея. В качестве игрока выступал за такие клубы, как «Автомобилист», «Строитель», «Рубин», «Южный Урал» и «Казахмыс». После завершения игровой карьеры стал детским тренером. Вместе с Георгием Верещагиным работал с командой «Казахмыс-95», где играл его сын Никита. Затем тренировал юниорские, молодёжные и студенческие сборные Казахстана. Под его руководством «Номад» выиграл чемпионат Казахстана в 2017 году.

Источник: сайт «Барыса»