Валтонен ушел с поста главного тренера сборной Польши

Главный тренер сборной Польши по хоккеюТомек Валтоненпокинул свой пост, сообщаетHokej.net.

Финский специалист не смог договориться по организационным вопросам с Польской ассоциацией хоккея. По его словам, в следующем сезоне он будет возглавлять иностранный клуб и не сможет часто посещать Польшу для работы с национальной командой, чего требовала ассоциация.

Сборная Польши является соперником сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе IB.

Месяц назад в СМИ появилась информация, что Валтоненможет возглавить нурсултанский «Барыс»,выступающий в КХЛ. Сам финнподтверждал наличие переговоров, но на этой неделе казахстанский клуб возглавил местный специалист Юрий Михайлис.

Источник: сайт XSPORT