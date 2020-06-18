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Хоккей

Валтонен ушел с поста главного тренера сборной Польши

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер сборной Польши по хоккеюТомек Валтоненпокинул свой пост, сообщаетHokej.net.

Финский специалист не смог договориться по организационным вопросам с Польской ассоциацией хоккея. По его словам, в следующем сезоне он будет возглавлять иностранный клуб и не сможет часто посещать Польшу для работы с национальной командой, чего требовала ассоциация.

Сборная Польши является соперником сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе IB.

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Месяц назад в СМИ появилась информация, что Валтоненможет возглавить нурсултанский «Барыс»,выступающий в КХЛ. Сам финнподтверждал наличие переговоров, но на этой неделе казахстанский клуб возглавил местный специалист Юрий Михайлис.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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