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Украинские хоккейные клубы обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг почетного президента «Днепра»

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинские хоккейные клубы выразили беспокойство из-засложившейся ситуации вокруг почетного президента хоккейного клуба «Днепр» (Херсон) Владислава Мангера.

В 2018 году в Херсоне при поддержке Владислава Мангера было создано коммунальное предприятие «Областной центр хоккея» Херсонского областного совета, которое занимается всесторонней поддержкой хоккеистов – от начинающих до профессионалов.

Благодаря работе Владислава Мангера в Херсоне, хоккейная школа которого подготовила более десяти хоккеистов для сборных команд Украины, летом 2018 года впервые в истории появился профессиональный хоккейный клуб «Днепр». В первом же сезоне команда стала вице-чемпионом Украины. Матчи «Днепра» собирают аншлаги на ледовой арене «Фаворит», а сам клуб и сегодня находится среди лидеров чемпионата, претендуя на золотые медали первенства. Также по итогам сезона 2019/20 молодёжная команда «Днепра» добыла первое в истории ДЮСШ по зимним видам спорта «золото» в чемпионате Украины U19.

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Мы, представители клубов Украинской хоккейной лиги, знаем Владислава Мангера как порядочного человека, который много сделал и продолжает делать для развития украинского спорта, в частности хоккея и бокса. Учитывая большой резонанс в СМИ и обществе, просим органы правосудия в сложившейся ситуации действовать беспристрастно и непредвзято.

Источник: uhl.ua
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