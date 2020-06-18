Знаете ли Вы: Никита Коваленко съел целый лимон за 40 секунд (видео)

Знаете ли Вы, какие смешные и забавные челленжди выполняли игроки Украинской хоккейной лиги в серии онлайн-баттлов«Без клюшек», которые УХЛ проводила совместно с ТМ«Parimatch»?

Первыми в битве «вне льда» сошлись игроки «Донбасса» и «Днепра»Севастьян КарпенкоиНикита Коваленко.В конце выпускаСевастьян Карпенкобросил вызов своему оппоненту – съесть целый лимон на скорость ради поддержания своего иммунитета. Никита Коваленко принял вызов игрока дончан, и выложил результат в своем Instagram.Смотрим результат!

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