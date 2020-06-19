Александр Боевых: «Сам я никогда не ищу драки, но никогда не откажусь от них, если вынуждает ситуация»

Защитник «Кременчука»Александр Боевыхпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о регулярном чемпионате для “горожан”, драках во время матчей и подготовке к старту плей-офф и будущего сезона.

— Из 40 матчей регулярного чемпионата ты провел на льду всего 25. Почему так вышло?



— Я пропустил много матчей из-за болезни. Где-то полтора месяца не тренировался и вообще не играл. Сложно было сидеть без дела и только наблюдать за игрой команды.

Конечно же, я скучал по льду. Да и крыша едет, когда вроде бы чувствуешь себя хорошо, а доктор все равно не разрешает тренироваться и выходить на лед.

—Как ты можешь для себя оценить этот сезон, учитывая пропуск матчей?



—Начал я сезон достаточно неплохо, а вот после болезни, естественно, был некий спад, и поэтомуне могу ничего хорошего сказать, к сожалению.

— Перед стартом плей-офф ты вернул свои игровые кондиции?



— Не могу сказать,что полностью вернул свои кондиции. Конечно, сказалось пропущенное время – именно в этот период сезона игроки как раз и набирают основную форму, чтобы выдать это все в плей-офф, а я ничего делал.

Конечно же, как только врачи дали добро и разрешилитренироваться, то я больше всехстарался нагнать к старту плей-офф.

—Каким в целом был этот сезон для кременчужан?



— Сезон для команды, как и всегда, был достаточно тяжелым. Но у нас былочень дружный и уверенный в своих силах коллектив. Мы шли за чемпионством и очень жаль, что все так оборвалось.

—За счёт чего команде удавалось на протяжении всего регулярного чемпионата удерживать лидерские позиции?



— Мы очень много работали – это и давало свои результаты. Плюс, повторюсь, у нас собрался очень классный и дружный коллектив, что тоже сыграло свою роль.

— Ты становился зачинщиком многих драк в этом сезоне. Тебя можно назвать своеобразным “тафгаем” в«Кременчуке»?



— Вообще, я не могу назвать себя тафгаем. Сам я никогда не ищу драки, но никогда не откажусь от неё, если вынуждает ситуация. Да и в принципе, можно сказать, что я предпочитаю более жесткий и силовой хоккей.

— Как в команде отреагировали на приостановку сезона?



— Конечно, ребята в команде очень расстроились, ведь никто не ожидал такого поворота событий. Когда это начиналось, мы и не думали, что это может нас коснуться, даже шутили на эту тему, а в итоге вышло, как вышло.

—Как думаешь, каким будет будущий полуфинал плей-офф против«Белого Барса»?



— Пока сложно сказать, ведь еще не понятно, как пройдут сборы и в какой форме будут команды. Но я думаю, что мы заберём своё заслуженное место в финале.

— Какими должны быть сборы команд, что бы клуб был готов сразу вступать в борьбу за Кубок? Нужны ли для этого предсезонные турниры, чтобы вкатиться?



— Лично я думаю, что все команды должны провести очень серьезную работу на сборах и, конечно, очень нужны игры и предсезонные турниры. Невозможно после тренировок, не играя с другими командами, сразу начинать борьбу за Кубок.

—Как ты проводишь межсезонье? Как тренируешься?



—Я много тренирую юных хоккеистов, а за счёт этого и тренируюсь сам. А так, помимо тренировок для детей, я, как и все, гуляю, занимаюсь делами по дому, стараюсь развиваться и не стоять на месте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 27 Мар 2020 в 12:10 PDT

Напомним, что ранеестали известны датыпроведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед.

Таким образом полуфинальная серия между«Кременчуком»и«Белым Барсом»стартует1 и2 сентября в Кременчуге, а5 и 6 числа полуфинал переедет в Белую Церковь, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс»и«Днепр»свою битву за место в финале начнут 2 и 3 сентября в Дружковке, а 6 и 7 сентября проведут два матча в Херсоне. В случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября