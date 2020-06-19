Александр Боевых: «Сам я никогда не ищу драки, но никогда не откажусь от них, если вынуждает ситуация»

Защитник «Кременчука»Александр Боевыхпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о регулярном чемпионате для “горожан”, драках во время матчей и подготовке к старту плей-офф и будущего сезона.
— Из 40 матчей регулярного чемпионата ты провел на льду всего 25. Почему так вышло?
— Я пропустил много матчей из-за болезни. Где-то полтора месяца не тренировался и вообще не играл. Сложно было сидеть без дела и только наблюдать за игрой команды.
Конечно же, я скучал по льду. Да и крыша едет, когда вроде бы чувствуешь себя хорошо, а доктор все равно не разрешает тренироваться и выходить на лед.
—Как ты можешь для себя оценить этот сезон, учитывая пропуск матчей?
—Начал я сезон достаточно неплохо, а вот после болезни, естественно, был некий спад, и поэтомуне могу ничего хорошего сказать, к сожалению.
— Перед стартом плей-офф ты вернул свои игровые кондиции?
— Не могу сказать,что полностью вернул свои кондиции. Конечно, сказалось пропущенное время – именно в этот период сезона игроки как раз и набирают основную форму, чтобы выдать это все в плей-офф, а я ничего делал.
Конечно же, как только врачи дали добро и разрешилитренироваться, то я больше всехстарался нагнать к старту плей-офф.
—Каким в целом был этот сезон для кременчужан?
— Сезон для команды, как и всегда, был достаточно тяжелым. Но у нас былочень дружный и уверенный в своих силах коллектив. Мы шли за чемпионством и очень жаль, что все так оборвалось.
—За счёт чего команде удавалось на протяжении всего регулярного чемпионата удерживать лидерские позиции?
— Мы очень много работали – это и давало свои результаты. Плюс, повторюсь, у нас собрался очень классный и дружный коллектив, что тоже сыграло свою роль.
— Ты становился зачинщиком многих драк в этом сезоне. Тебя можно назвать своеобразным “тафгаем” в«Кременчуке»?
— Вообще, я не могу назвать себя тафгаем. Сам я никогда не ищу драки, но никогда не откажусь от неё, если вынуждает ситуация. Да и в принципе, можно сказать, что я предпочитаю более жесткий и силовой хоккей.
— Как в команде отреагировали на приостановку сезона?
— Конечно, ребята в команде очень расстроились, ведь никто не ожидал такого поворота событий. Когда это начиналось, мы и не думали, что это может нас коснуться, даже шутили на эту тему, а в итоге вышло, как вышло.
—Как думаешь, каким будет будущий полуфинал плей-офф против«Белого Барса»?
— Пока сложно сказать, ведь еще не понятно, как пройдут сборы и в какой форме будут команды. Но я думаю, что мы заберём своё заслуженное место в финале.
— Какими должны быть сборы команд, что бы клуб был готов сразу вступать в борьбу за Кубок? Нужны ли для этого предсезонные турниры, чтобы вкатиться?
— Лично я думаю, что все команды должны провести очень серьезную работу на сборах и, конечно, очень нужны игры и предсезонные турниры. Невозможно после тренировок, не играя с другими командами, сразу начинать борьбу за Кубок.
—Как ты проводишь межсезонье? Как тренируешься?
—Я много тренирую юных хоккеистов, а за счёт этого и тренируюсь сам. А так, помимо тренировок для детей, я, как и все, гуляю, занимаюсь делами по дому, стараюсь развиваться и не стоять на месте.
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Напомним, что ранеестали известны датыпроведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед.
Таким образом полуфинальная серия между«Кременчуком»и«Белым Барсом»стартует1 и2 сентября в Кременчуге, а5 и 6 числа полуфинал переедет в Белую Церковь, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.
«Донбасс»и«Днепр»свою битву за место в финале начнут 2 и 3 сентября в Дружковке, а 6 и 7 сентября проведут два матча в Херсоне. В случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.
Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября