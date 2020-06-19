Чемпион Украины сыграет полуфинальный раунд Континентального кубка в Италии

Сегодня, 19 июня, состоялась традиционная предсезонная встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF. В этом году она проходила в формате видеоконференции. На встрече был принят новый формат розыгрыша Континентального Кубка.

Согласно утвержденному формату, в Континентальном кубке-2020/21 предполагается участие команд из 20 европейских стран, а первый квалификационный раунд запланирован на 16-18 октября.

ЧемпионУкраины, который определится в сентябре 2020 года («Белый Барс», «Днепр», «Донбасс», «Кременчук») стартует в турнире со второго (группового) этапа в группе D – матчи этого раунда состоятся с 13 по 15 ноября. В этой группе украинская команда сыграет с клубами из Великобритании («Шеффилд»)и Италии («Асьяго»), а также с командой, занявшей второе место в группе А квалификационного этапа розыгрыша. Второй раунд турнира в группе D проведет Италия.

На сегодня, в группе А могут сыграть представители Литвы, Исландии, Израиля и Испании.Победители четырех групп второго этапа розыгрыша определят обладателя Континентального Кубка в последнем, финальном раунде, соревнований, проведение которого предусмотрено с 8 по 10 января 2021 года.

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