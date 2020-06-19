Марнер: Мэттьюзу и Андерсену некуда торопиться

Митч Марнер

Остон Мэттьюз и Фредерик Андерсен еще не начали тренироваться с “Торонто Мэйпл Лифс” в рамках второго этапа Плана возобновления сезона, однако никакого давления на них нет, считает Митчелл Марнер.

“Абсолютно никакой спешки, – сказал в четверг нападающий, когда его спросили о возвращении центрфорварда и вратаря. – Все тренировки сейчас добровольные. Они считают, что им лучше оставаться дома и заниматься там. Я их всячески поддерживаю”.

Мэттьюз и Андерсен во время периода самоизоляции жили и тренировались в доме Мэттьюза в Скоттсдейле (Аризона), в то время как по крайней мере дюжина их партнеров, в том числе Марнер, вернулись на лед тренировочной арены “Мэйпл Лифс”. Мэттьюз и Андерсен находились в Скоттсдейле с тех пор, как 12 марта сезон в НХЛ был остановлен из-за угроз, связанных с распространением коронавируса.

Согласно государственным правилам, возвращающиеся в Канаду игроки должны отправиться в 14-дневный карантин. Мэттьюз и Андерсен могут вернуться в Торонто не позднее 26 июня, чтобы закончить карантин к 10 июля, когда в рамках третьего этапа должны открыться тренировочные лагеря.

“Сидеть в квартире Торонто и заниматься на велотренажере или другими упражнениями на протяжении 14 дней немного сложнее, чем когда ты можешь в домашних условиях заниматься на льду, на тренажерах и делать прочие вещи, к которым они сейчас привыкли, – сказал Марнер. – Когда бы они ни решили вернуться, они будут готовы к 14-дневному карантину. Так что я вполне понимаю их желание делать то, что они делают сейчас, чем вернуться и две недели провести в карантине”.

Марнер вернулся к тренировкам на прошлой неделе в рамках второго этапа Плана возобновления сезона. По его правилам, на добровольной основе на льду могут находиться максимум шесть человек. Уроженец Торонто тренировался с нападающими Джоном Таваресом и Ильей Михеевым, защитниками Джейком Маззином и Коди Сеси, а также вратарем Джеком Кэмпбеллом.

“Возвращаться на лед было немного странно, – сказал Марнер. – Прошло уже 10-11 недель, что-то вроде того. Первый раз был очень странным. Но вообще было очень приятно вернуться, надеть экипировку и покататься, побросать, почувствовать шайбу и весело провести время”.

Во время карантина Марнер катался на роликах, практиковал бросок и разбирал видео от тренера “Торонто” Шелдона Кифа, который каждому из хоккеистов посылал клипы с разбором того, что они делают хорошо, а также области, в которых они могут прибавить.

“Мэйпл Лифс” сыграли в сезоне 36-25-9 (57,9% набранных очков) и начнут плей-офф в качестве восьмой команды Восточной конференции. В серии до трех побед они сыграют с “Коламбус Блю Джекетс” (33-22-15, 57,9% набранных очков). Дата начала матчей, а также город, где они пройдут, еще не определены.

“Каждый матч против этой команды будет сложным, – сказал Марнер. – В каждой игре они здорово начинают с первых секунд, действуют жестко. Мы знаем, что нам предстоит испытание. С нашей стороны надо убедиться, что мы будем хорошо чувствовать ноги, чтобы быть в хорошей форме и быть готовыми к битве”.

Марнер добавил, что не беспокоится из-за потенциальных проблем безопасности, которые могут встретиться из-за роста числа случаев COVID-19 в некоторых штатах США.

“Полагаю, что у НХЛ все под контролем, по крайней мере исходя из того, что я видел на арене, – сказал он. – Они делают все для того, чтобы все было сделано правильно и никто не попал в плохую ситуацию. Думаю, что они сделают все для защиты своих спортсменов и будут о нас достойно заботиться”.